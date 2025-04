Reeditarán ‘I Did It Again’ de Britney Spears por su 25 aniversario

En el marco de su 25 aniversario, “Oops!... I Did It Again”, el emblematico segundo álbum de Britney Spears, será relanzado con una edición expandida que incluye 10 pistas adicionales.

“Gracias a mis fanáticos. Este álbum fue grabado en un tiempo tan emocionante de mi vida, y estoy tan agradecida con mis increíbles fans por mantener vivo el legado de este álbum”, escribió Spears en un comunicado.

La reedición cuenta con las canciones de la edición normal, junto con los B-sides: “Girl in the Mirror”, “You Got It All”, “Heart” y “Walk On By”. Además, tendrá numerosos remixes de pistas como “Lucky”, “Stronger” y “Don’t Let Me Be The Last To Know”.

Todo este contenido estará disponible en la versión digital del nuevo lanzamiento, aunque también se ha anunciado que se lanzará una versión física con múltiples detalles.

El set físico tendrá 2 vinilos de 12 pulgadas, con un pequeño libro de 20 hojas que recolecta algunos de los momentos más memorables de la creación del proyecto. Del mismo modo, se anunció una versión limitada de los vinilos, en color sangría.