Reestrenarán ‘Shrek’ en cines, por su 25 aniversario

La noticia activó de inmediato la nostalgia entre quienes conocieron la historia del ogro verde en 2001 y crecieron con su doblaje latino. El anuncio también llega mientras la franquicia prepara una nueva película para 2027, lo que vuelve a poner a Shrek, Fiona y Burro en el centro de la conversación.

Universal Pictures México confirmó el regreso de la primera película, aunque todavía no informó la fecha de llegada ni los complejos que participarán.

Shrek volverá a los cines de México por su 25 aniversario, con un reestreno que permitirá a los seguidores de la saga regresar al pantano en pantalla grande.

La distribuidora anticipó que Shrek regresará “próximamente” a las salas mexicanas como parte de la celebración por sus 25 años. Hasta ahora, no se han divulgado los días de estreno, la duración de la temporada en cartelera ni las ciudades incluidas, señala infobae.com

Tampoco existe una confirmación oficial sobre la participación de Cinépolis y Cinemex, dos de las principales cadenas del país. En otros países ha sido Cinépolis quien ha anunciado que tendrá el reestreno, no obstante, en México podría ser diferente.

Los detalles sobre preventa, costos y funciones deberán llegar en los próximos anuncios de Universal Pictures México y las empresas exhibidoras.

El avance compartido para anunciar el reestreno utiliza las voces conocidas por el público latinoamericano.

Eso abre la expectativa de que la película se proyecte con el doblaje de Alfonso Obregón como Shrek, Eugenio Derbez como Burro y Dulce Guerrero como Fiona, aunque la distribuidora todavía no precisó las versiones disponibles.

La falta de una fecha concreta no frenó la reacción de los seguidores. “Eso sí es volver al pasado, hurra por el regreso de Shrek a los cines”, escribió Jorge Miguel Cruz Martínez en los comentarios de Facebook.

El mensaje resume la respuesta de una audiencia que asocia la película con sus primeras visitas al cine, las transmisiones televisivas y las frases que circularon durante años entre amigos, familiares y redes sociales.

Entre las reacciones, el doblaje latino ocupa un lugar central. Un usuario escribió. “Mil veces la 1 con la voz de Alfonso Obregón que la nueva”.

La frase alude al vínculo que el público mexicano construyó con las interpretaciones de voz de la primera película. Para muchos seguidores, escuchar nuevamente a Obregón, Derbez y Guerrero no sería solo un detalle técnico: sería una parte de la experiencia que recuerdan desde hace 25 años.

Otros comentarios mostraron que la vigencia de Shrek no depende únicamente de la nostalgia. “Me salió justamente cuando estoy viendo a Shrek 1 jaja”, publicó otro internauta.

La coincidencia retrata la presencia cotidiana que la película mantiene en plataformas y redes sociales, donde escenas, diálogos y referencias musicales siguen reapareciendo. Alguien más también recordó su disponibilidad digital con humor. “Lo bueno que está en Netflix gratis”.

La posibilidad de volver a verla en una sala, de todos modos, plantea una experiencia distinta a la reproducción doméstica. Las funciones permitirán que una generación que descubrió la película desde casa la vea por primera vez en pantalla grande.

La primera película de Shrek se estrenó comercialmente el 18 de mayo de 2001, después de su presentación del 22 de abril de ese año en el Festival de Cannes.

La cinta llegó con una propuesta que se apartó de los cuentos de hadas tradicionales y convirtió a un ogro malhumorado en el centro de una historia de amistad, romance y parodia.

El recorrido de la película también tuvo cifras que explican por qué su aniversario sigue convocando al público. Shrek recaudó 492,5 millones de dólares en la taquilla mundial frente a un presupuesto de 60 millones de dólares.