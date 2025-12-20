Regala autos Natanael Cano, en la posada para su equipo de trabajo

Natanael Cano volvió a demostrar que cuando se trata de consentir a los suyos, no escatima en detalles. El cantante y empresario organizó la posada navideña 2025 de CT, su empresa, en un ambiente marcado por el lujo, la música y las grandes sorpresas, en un evento que rápidamente llamó la atención en redes sociales.
La celebración se llevó a cabo en la Hacienda Jesusita, en Hermosillo, Sonora, un recinto que sirvió como escenario para una noche pensada especialmente para los colaboradores de la empresa y amigos cercanos.
Desde su llegada, los asistentes disfrutaron de una producción cuidada al detalle, con una oferta completa de alimentos, bebidas, postres y snacks que acompañaron la velada, detalla milenio.com
La música fue uno de los ejes principales de la posada. Entre los invitados destacaron Gabito Ballesteros, quien forma parte de CT, así como agrupaciones reconocidas dentro del regional mexicano como Banda Nashuaua y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, que pusieron el ambiente durante la noche.
Además, el evento reunió a diversas figuras del medio musical y digital. Entre las celebridades que asistieron estuvieron Tyan G, Beto Chi, Zabores Rob, Jorge Tapia, Tito Torbellino Jr., Jesús Low, de La Receta, y El Abelito, quien incluso compartió algunos momentos de la posada a través de su cuenta de Instagram, dejando ver la magnitud del festejo.
Sin embargo, el momento que más comentarios generó fue, sin duda, la rifa de dos automóviles de lujo. La empresa CT, encabezada por Natanael Cano, decidió reconocer el desempeño y esfuerzo de sus colaboradores durante todo el año 2025 con un incentivo poco común en este tipo de celebraciones.
La entrega de los vehículos se convirtió en el punto culminante de la noche y provocó reacciones de sorpresa entre los asistentes. La posada dejó claro que CT no solo apuesta por el crecimiento artístico y empresarial, sino también por el bienestar y reconocimiento de su equipo.
Con este gesto, Natanael Cano reafirmó su cercanía con sus colaboradores y consolidó una imagen de liderazgo que trasciende los escenarios, cerrando el año con una celebración que difícilmente pasará desapercibida.