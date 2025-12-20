Regala autos Natanael Cano, en la posada para su equipo de trabajo

Natanael Cano volvió a demostrar que cuando se trata de consentir a los suyos, no escatima en detalles. El cantante y empresario organizó la posada navideña 2025 de CT, su empresa, en un ambiente marcado por el lujo, la música y las grandes sorpresas, en un evento que rápidamente llamó la atención en redes sociales. La celebración se llevó a cabo en la Hacienda Jesusita, en Hermosillo, Sonora, un recinto que sirvió como escenario para una noche pensada especialmente para los colaboradores de la empresa y amigos cercanos.

Desde su llegada, los asistentes disfrutaron de una producción cuidada al detalle, con una oferta completa de alimentos, bebidas, postres y snacks que acompañaron la velada, detalla milenio.com La música fue uno de los ejes principales de la posada. Entre los invitados destacaron Gabito Ballesteros, quien forma parte de CT, así como agrupaciones reconocidas dentro del regional mexicano como Banda Nashuaua y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, que pusieron el ambiente durante la noche. Además, el evento reunió a diversas figuras del medio musical y digital. Entre las celebridades que asistieron estuvieron Tyan G, Beto Chi, Zabores Rob, Jorge Tapia, Tito Torbellino Jr., Jesús Low, de La Receta, y El Abelito, quien incluso compartió algunos momentos de la posada a través de su cuenta de Instagram, dejando ver la magnitud del festejo.

Gabito Ballesteros y El Abelito.

Los Plebes del Rancho amenizan la posada.