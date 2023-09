“Una leyenda llega a La Más Draga, hermosa y talentosa, por fin se nos hizo tener a la única e inigualable princesa del pop”.Por su parte, Belinda expresó su emoción por participar en el famoso programa ya que aseguró, quería estar ahí desde hace tiempo y reiteró su apoyo a la comunidad.

“No saben la emoción que tengo de estar aquí. Deseaba estar aquí desde hace mucho tiempo. Gracias a mi comunidad por el apoyo, me muero de ganas por ver a las feminosas sé que tienen algo preparado espectacular. Yo ya decía, quiero verlo en vivo. Me encanta que es un programa cien por ciento mexicano, me siento en otro mundo, me encanta”.