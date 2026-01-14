Regala Eduin Caz, un auto de alta gama su primo Sergio

Cuando se trata de consentir a su familiares, Eduin Caz no tiene límites, esta vez, el cantante y líder de Grupo Firme, sorprendió en redes sociales con un regalo muy especial a una persona muy querida por él, su primo Sergio Alexander.
A través de una serie de fotografías, se puede ver como Eduin Caz entrega a su primo y Mánager Sergio Alexander, un vehículo BMW X3 M50, para celebrar así su cumpleaños
Sí, Eduin Caz ha regalado autos a personas cercanas, destacando recientemente una BMW X3 M50 a su primo y manager Sergio Alexander por su cumpleaños.
“Feliz cumpleaños hermano mío. Toda una vida juntos. Somos primos hermanos, pero yo te considero como mi hermano totalmente. Aún recuerdo cuando jugábamos futbol en la calle, las bicicletas que según seríamos traileros como nuestro abuelo y todavía para terminar cuando entraste a jugar en chivas yo era tu Fan # 1 alv.
A lo que voy, que le doy gracias a Dios por ponerme en el lugar en donde estoy y quiero que sepas que este regalo que te doy es por todo lo que tenemos vivido juntos y lo que aún nos falta primero Dios. Te Amo, siempre serás para mí “El Sergito”, respétame que soy mayor que tú jajaja”, Escribió Eduin en la publicación.
Esta no es la primera vez que el intérprete de Ya supérame y El amor de su vida, realiza este tipo de acciones con familiares cercanos. Anteriormente entregó un Camaro ZL1 a su ahijado y cantante Moy Bobadilla en octubre de 2025, demostrando su generosidad con su círculo más cercano, entre otros.
Obviamente, este acto fue celebrado por sus seguidores en su cuenta de instagram, quienes felicitaron a Eduin por realizar este tipo de acciones, mostrando su gran generosidad con su gente, compartiendo un mensaje bajo la imagen.
Uno de ellos fue el Yaki. “Por eso y más es el favorito de Dios compadrito!, muchas felicidades al compa Sergio!”, “Eres el mejor Dios te bendiga”, “No importa los años que tengas que pagar, aquí lo más importante es el detalle que le hiciste a tu hermano y Dios te bendecirá y multiplicará por tu gran gesto de amor”, “Yo también quiero ser su prima aunque me toque un versa”, “Que bendición tan más grande, por eso te va bien por qué no se te olvida de dónde vienes”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.