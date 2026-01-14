Regala Eduin Caz, un auto de alta gama su primo Sergio

Cuando se trata de consentir a su familiares, Eduin Caz no tiene límites, esta vez, el cantante y líder de Grupo Firme, sorprendió en redes sociales con un regalo muy especial a una persona muy querida por él, su primo Sergio Alexander. A través de una serie de fotografías, se puede ver como Eduin Caz entrega a su primo y Mánager Sergio Alexander, un vehículo BMW X3 M50, para celebrar así su cumpleaños Sí, Eduin Caz ha regalado autos a personas cercanas, destacando recientemente una BMW X3 M50 a su primo y manager Sergio Alexander por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños hermano mío. Toda una vida juntos. Somos primos hermanos, pero yo te considero como mi hermano totalmente. Aún recuerdo cuando jugábamos futbol en la calle, las bicicletas que según seríamos traileros como nuestro abuelo y todavía para terminar cuando entraste a jugar en chivas yo era tu Fan # 1 alv. A lo que voy, que le doy gracias a Dios por ponerme en el lugar en donde estoy y quiero que sepas que este regalo que te doy es por todo lo que tenemos vivido juntos y lo que aún nos falta primero Dios. Te Amo, siempre serás para mí “El Sergito”, respétame que soy mayor que tú jajaja”, Escribió Eduin en la publicación.

Sergio al momento de recibir su regalo de manos de Eduin Caz.