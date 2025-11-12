Regala Laura Pausini al Papa León XIV una canción inédita

La cantante italiana Laura Pausini sostuvo este miércoles un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano, donde le obsequió la única copia de un tema inédito basado en el Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, una de las oraciones más representativas de la espiritualidad italiana.

Pausini acudió vestida completamente de negro, acompañada por su equipo de Warner Bros., y con una carta dirigida a “Su Santidad Papa León”, según mostraron las imágenes difundidas por la Santa Sede.

Durante la audiencia, la artista fue reconocida con el premio ‘Global Icon’ de Billboard Italia, distinción que celebra su trayectoria, talento y compromiso por inspirar y unir a distintas generaciones alrededor del mundo.