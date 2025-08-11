Regaña Maluma a fan por llevar bebé a su concierto en Ciudad de México

El cantante colombiano expresó su preocupación por la seguridad del menor y el ambiente ruidoso en el Palacio de los Deportes. En un video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se observa cómo Maluma interrumpe brevemente su concierto para hablar con una seguidora que llevaba un bebé. Con tono serio pero respetuoso, le pidió que no llevara al niño a conciertos debido al alto volumen y los decibeles intensos.

Durante sus tres conciertos en la Ciudad de México, Maluma vivió un momento inesperado cuando reprendió públicamente a una fan por llevar a un bebé al show.

#10Ago En un video viral, Maluma regaña a una fan que llevó a un bebé de un año a uno de sus conciertos. "Eso es un acto de irresponsabilidad. Protéjale los oídos. Ese bebé no debería estar ahí”. pic.twitter.com/SZZVxLVNUA

“¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles está en la p*ta m*erda, donde el sonido está durísimo?”

El cantante explicó que un bebé de aproximadamente un año no es consciente del entorno ni está preparado para soportar niveles de sonido tan fuertes, señala elimparcial.com

Maluma insistió en que la próxima vez la fan debería proteger los oídos del menor o evitar llevarlo a este tipo de eventos, calificando la situación como “un acto de irresponsabilidad”.

Maluma fundamentó su advertencia en su experiencia como padre. Comentó que él jamás llevaría a su hija París, que tiene un año, a un concierto por las condiciones que implican. Recalcó que su mensaje estaba lleno de cariño y respeto tanto para la fan como para el bebé.

El video del momento se difundió rápidamente, generando debates entre los seguidores y usuarios en redes sociales. Algunos apoyaron al artista por velar por la salud del niño, mientras que otros defendieron el derecho de los padres a decidir qué es mejor para sus hijos.

“Solo las que somos mamas entenderías que lo que dijo maluma es la puritita verdad”, “Yo no sabía que se podían llevar a un concierto los bebés tan pequeñitos, debería ser prohibido y un abuso infantil”, “Maluma debe aprender que se felicita en público y se corrige en privado”, “El es padre, pero gana millones para pagar niñeras, debería agradecer que gastaron para ir a verlo”.