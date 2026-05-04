Registra Christian Nodal ‘El Forajido’ como nuevo nombre

El cantante Christian Nodal dio un paso clave en su carrera al presentar una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el pasado 22 de abril. El nombre elegido fue El Forajido, un concepto que ya formaba parte de su identidad artística, pero que ahora busca consolidar legalmente. Este movimiento ocurre en medio de un conflicto familiar que ha escalado a un terreno legal, particularmente con su padre y mánager, Jaime González Terrazas, quien ha estado vinculado al control de la marca “Nodal” y a la administración de su carrera.

Nodal borró todo su contenido, y lo presenta como El Forajido.

La noticia marca un punto de quiebre en la trayectoria del intérprete, quien ha dejado claro que busca recuperar el control total de su nombre, su música y sus actividades profesionales, señala elimparcial.com “No soy dueño ni de mi nombre”: la declaración que encendió la polémicaUno de los momentos clave en esta controversia fue la declaración pública de Christian Nodal, quien afirmó:“No soy dueño ni de mi nombre”. La frase generó un fuerte impacto en redes sociales y medios de comunicación, ya que reveló que los derechos sobre su nombre artístico no están directamente en sus manos. De acuerdo con información disponible en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la marca “Christian Nodal” fue solicitada el 31 de octubre de 2025, publicada el 7 de noviembre del mismo año y concedida el 7 de abril de 2026, con vigencia hasta 2036. El titular del registro es Jaime González Terrazas, lo que explica el origen del conflicto legal actual.

El nombre de Forajido fue registrado el pasado 22 de abril.