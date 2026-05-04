Registra Christian Nodal ‘El Forajido’ como nuevo nombre

El cantante Christian Nodal dio un paso clave en su carrera al presentar una solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el pasado 22 de abril.
El nombre elegido fue El Forajido, un concepto que ya formaba parte de su identidad artística, pero que ahora busca consolidar legalmente.
Este movimiento ocurre en medio de un conflicto familiar que ha escalado a un terreno legal, particularmente con su padre y mánager, Jaime González Terrazas, quien ha estado vinculado al control de la marca “Nodal” y a la administración de su carrera.
La noticia marca un punto de quiebre en la trayectoria del intérprete, quien ha dejado claro que busca recuperar el control total de su nombre, su música y sus actividades profesionales, señala elimparcial.com
“No soy dueño ni de mi nombre”: la declaración que encendió la polémicaUno de los momentos clave en esta controversia fue la declaración pública de Christian Nodal, quien afirmó:“No soy dueño ni de mi nombre”.
La frase generó un fuerte impacto en redes sociales y medios de comunicación, ya que reveló que los derechos sobre su nombre artístico no están directamente en sus manos.
De acuerdo con información disponible en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la marca “Christian Nodal” fue solicitada el 31 de octubre de 2025, publicada el 7 de noviembre del mismo año y concedida el 7 de abril de 2026, con vigencia hasta 2036.
El titular del registro es Jaime González Terrazas, lo que explica el origen del conflicto legal actual.
La solicitud de El Forajido contempla categorías relacionadas con servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales, lo que incluye conciertos, lanzamientos musicales y productos asociados a la imagen del artista.
Este paso sugiere que Christian Nodal busca crear una estructura independiente para gestionar su carrera sin la intermediación de la empresa familiar.
Actualmente, parte de estos derechos estarían bajo el control de la firma JG Music, vinculada a su padre, lo que ha generado tensiones en torno a decisiones creativas y operativas.
El distanciamiento entre Christian Nodal y su familia comenzó a tomar fuerza tras diversas polémicas públicas, entre ellas el video del tema “Un vals”.
En dicho material apareció una modelo con rasgos similares a una expareja del cantante, lo que generó críticas. Posteriormente, el artista se deslindó del concepto creativo, insinuando que no tenía control total sobre su imagen.
A partir de ese momento, el nombre de Jaime González Terrazas comenzó a aparecer con mayor frecuencia en la conversación mediática como figura central en la toma de decisiones.
Versiones periodísticas también han señalado que los derechos relacionados con la marca podrían haber sido transferidos posteriormente a Cristy Nodal, lo que añade otra capa al conflicto familiar.
En medio de este proceso, Christian Nodal ha compartido mensajes que han sido interpretados como indirectas hacia su entorno personal y profesional.
Durante un concierto en Querétaro, el cantante expresó ante su público. “La propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”.
En el mismo evento agregó. “Gracias a Dios también me pueden poner donde quieran, a mí ya no me tumba nada ni nadie en esta vida”, dijo.