Registra Taylor Swift su imagen y su voz, frente a la inteligencia artificial

Taylor Swift presentó solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO, en inglés) para registrar su voz como una marca comercial.

Esta iniciativa es similar a la tomada por el actor Matthew McConaughey a comienzos de año, ante el surgimiento de contenido generado con inteligencia artificial (IA).

La cantante envió dos muestras de su voz a la USPTO. Cada uno comienza con ‘Hola, soy Taylor’ y anuncia el lanzamiento de su más reciente álbum, The life of a showgirl, que se publicó a comienzos de octubre.

Contactada por la AFP, la jefa de prensa de Taylor Swift no respondió de inmediato, detalla quien.com