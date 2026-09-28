Regresa ‘American Horror Story’, con una nueva temporada

Ryan Murphy tiene un segundo estreno estelar en una sola semana, y esta vez se trata de el regreso de una de las series más exitosas a nivel internacional, y que incluso una pausa de tres años no apagó el fanatismo por ella: American Horror Story, quien regresa con la temporada 13 llamada así simplemente gracias a la idea de la trama que reúne a la mayoría de las estrellas que dieron fama al show. El regreso de American Horror Story marca uno de los acontecimientos televisivos más esperados del año, al reunir de nuevo el universo de terror antológico concebido por Ryan Murphy y Brad Falchuk. Esta entrega funciona como un ambicioso crossover que entrelaza personajes, tramas e icónicas atmósferas de entregas anteriores, convirtiéndose en una auténtica celebración del legado que la franquicia ha construido desde su debut en 2011.

Jessica Lang.

La gran sorpresa de la temporada radica en el retorno triunfal de la ganadora del Oscar Jessica Lange, cuya última participación regular ocurrió en la cuarta temporada, detalla vanguardia.com La aclamada actriz retoma a sus cuatro icónicos personajes —Constance Langdon, la Hermana Jude, Fiona Goode y Elsa Mars— en un despliegue actoral sin precedentes para la producción de FX y Disney+.