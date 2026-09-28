Regresa ‘American Horror Story’, con una nueva temporada

Ryan Murphy tiene un segundo estreno estelar en una sola semana, y esta vez se trata de el regreso de una de las series más exitosas a nivel internacional, y que incluso una pausa de tres años no apagó el fanatismo por ella: American Horror Story, quien regresa con la temporada 13 llamada así simplemente gracias a la idea de la trama que reúne a la mayoría de las estrellas que dieron fama al show.
El regreso de American Horror Story marca uno de los acontecimientos televisivos más esperados del año, al reunir de nuevo el universo de terror antológico concebido por Ryan Murphy y Brad Falchuk.
Esta entrega funciona como un ambicioso crossover que entrelaza personajes, tramas e icónicas atmósferas de entregas anteriores, convirtiéndose en una auténtica celebración del legado que la franquicia ha construido desde su debut en 2011.
La gran sorpresa de la temporada radica en el retorno triunfal de la ganadora del Oscar Jessica Lange, cuya última participación regular ocurrió en la cuarta temporada, detalla vanguardia.com
La aclamada actriz retoma a sus cuatro icónicos personajes —Constance Langdon, la Hermana Jude, Fiona Goode y Elsa Mars— en un despliegue actoral sin precedentes para la producción de FX y Disney+.
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La trama conecta mundos de temporadas memorables como Murder House, Asylum, Coven, Freak Show y Cult, permitiendo que varios miembros del elenco interpreten múltiples papeles dentro de una misma historia.
En esta entrega, la narrativa se estructura como un choque masivo de dimensiones, donde antiguos protagonistas y antagonistas deben cruzar sus caminos para hacer frente a una amenaza superior que compromete el destino de sus respectivos universos.
Al referirse a la escala y ambición de este proyecto, el showrunner y productor Ryan Murphy destacó la naturaleza colaborativa y el tono épico de la temporada.
“Todos piensan que es solo una temporada de Coven, pero no lo es: involucra a todas las entregas; es como un ensamblaje al estilo de Los Vengadores, donde todos se unen para derrotar al mal supremo”, declaró Murphy, añadiendo además que reunirse en el set con el elenco original se sintió como “volver a juntar a la banda después de años sin perder la sintonía”.
Respecto a su decisión de volver al programa tras años de ausencia, Jessica Lange compartió su entusiasmo por explorar nuevamente el universo que redefinió una etapa clave de su carrera.
“American Horror Story revitalizó mi carrera y me conectó con una generación completamente nueva de espectadores; regresar a interpretar a estos personajes tan complejos y fascinantes, dentro de un arco narrativo tan desmedido, fue un reto irresistible que no podía rechazar”, afirmó la legendaria intérprete.
Desde su debut, American Horror Story se ha consolidado como un hito indiscutible de la cultura pop, redefiniendo el género del terror en la pantalla chica al resucitar el formato antológico y elevar la estética macabra a un fenómeno de masas.
Su impacto trasciende la televisión: desde el vestuario gótico de las brujas de ‘Coven’ hasta sus perturbadores villanos, que inspiran miles de disfraces cada año, la serie se convirtió en un referente definitivo y en una cita obligada para la temporada de Halloween.