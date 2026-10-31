$!Regresa Banda El Recodo a Hermosillo, para renovar sus visas de trabajo

Durante una rueda de prensa, los integrantes de la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, explicaron que acudieron a Hermosillo para realizar el trámite de sus visas de trabajo.

El líder de la agrupación, Alfonso Lizárraga, expresó su emoción por regresar a la capital sonorense. Agregó que el cariño por Hermosillo es tanto que incluso cuentan con un compositor originario de esta ciudad. “Imagínense lo que queremos esta ciudad”, destacó.

Aunque su visita al municipio fue únicamente para realizar el trámite de sus visas, detalló que desean regresar en un futuro para cantar ante el público hermosillense.

“La raza siempre es muy entregada y eso es lo que nos motiva bastante, hoy tuvimos una mañana muy bonita donde lo único que sentimos es cariño, y hablo en el buen sentido de la palabra”, aseguró.