$!Regresa Banda El Recodo a Hermosillo, para renovar sus visas de trabajo

Durante una rueda de prensa, los integrantes de la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa, explicaron que acudieron a Hermosillo para realizar el trámite de sus visas de trabajo.
El líder de la agrupación, Alfonso Lizárraga, expresó su emoción por regresar a la capital sonorense. Agregó que el cariño por Hermosillo es tanto que incluso cuentan con un compositor originario de esta ciudad. “Imagínense lo que queremos esta ciudad”, destacó.
Aunque su visita al municipio fue únicamente para realizar el trámite de sus visas, detalló que desean regresar en un futuro para cantar ante el público hermosillense.
“La raza siempre es muy entregada y eso es lo que nos motiva bastante, hoy tuvimos una mañana muy bonita donde lo único que sentimos es cariño, y hablo en el buen sentido de la palabra”, aseguró.
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Una publicación compartida por Banda El Recodo de Cruz Lga (@elrecodooficial)
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Gustavo Pimentel, también integrante de la agrupación, habló sobre la reciente gira por Europa, donde visitaron siete países y nueve ciudades para interpretar sus éxitos y presentar sus composiciones más recientes, detalla elimparcial.com
“Nos recibieron de una manera maravillosa, nos dimos cuenta que tenemos muchísimo público de Centroamérica, de Suramérica, vimos banderas de el Salvador, Nicaragua, Venezuela, Colombia y que de verdad nos hicieron sentir que para ellos era un regalo que nosotros estuviéramos presentes”, destacó.
Otro de los temas abordados durante la rueda de prensa fue la próxima celebración de los 90 años de trayectoria de la Banda El Recodo, al respecto, los integrantes expresaron su agradecimiento por formar parte de una de las agrupaciones más emblemáticas de la música sinaloense.
Entre ellos se encuentran músicos con distintas trayectorias dentro de la banda, como Jaime López, quien tiene cinco años como clarinetista, y Mario Alvarado, quien suma más de 30 años como trompetista.