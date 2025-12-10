Regresa Beyoncé a la Met Gala, será copresidenta del evento en 2026

Su vuelta marca uno de los momentos más esperados para los seguidores de la moda y la cultura pop, anticipando una gala que promete desbordar poder, estilo y significado.

Y no de cualquier manera: será copresidenta del evento en 2026, compartiendo el rol con Nicole Kidman, Venus Williams y la directora editorial de Vogue, Anna Wintour.

La reina del pop vuelve al evento de moda más importante del mundo. Después de una década sin pisar la escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Beyoncé confirmó su regreso triunfal a la Met Gala.

La Met Gala 2026 está programada para celebrarse el lunes 4 de mayo de 2026. Este evento benéfico anual, que da inicio a la exposición de moda del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, se celebra tradicionalmente el primer lunes de mayo, señala milenio.com

La Met Gala de 2026 girará en torno a “Costume Art”, una exposición del Met que explorará la conexión profunda entre la moda y el cuerpo humano.

La muestra abordará representaciones del cuerpo desnudo, envejecido, embarazado y transformado, resaltando cómo la ropa actúa como una extensión identitaria y artística del ser humano.

Será, además, la primera exhibición presentada en las nuevas Condé Nast Galleries del museo, ampliando la visión contemporánea del diseño y su vínculo con la vida cotidiana.

La última aparición de Beyoncé en la Met Gala fue en 2016, un año recordado por su icónico vestido efecto “látex” de Givenchy. Tras una larga ausencia, su regreso genera enorme expectativa tanto por su peso cultural como por su influencia estética.

Volver no solo la reposiciona en el foco de la moda global, sino que la coloca en un papel clave al frente de la gala, donde no solo caminará la alfombra roja: también marcará el tono narrativo, artístico y conceptual del evento.

Junto a Beyoncé estará Nicole Kidman, referente habitual del evento y símbolo de glamour sofisticado, y Venus Williams, superestrella del tenis que lleva años consolidándose como figura de estilo.

Para Venus será su primera vez como copresidenta, lo que refleja la intención de la gala de ampliar voces y miradas dentro del mundo del diseño, más allá de las artes tradicionales.

Las tres, junto a Anna Wintour, conforman un equipo que mezcla música, cine, deporte y moda editorial: una alineación tan inesperada como poderosa.

La edición 2026 promete ser una de las más comentadas de los últimos años. Con Beyoncé al frente, es muy probable que la narrativa de la gala apueste por la grandeza visual, el simbolismo y una lectura más emocional del cuerpo como obra de arte.