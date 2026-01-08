Espectáculos
Regresa Bruno Mars a la música con ‘The Romantic’, su nuevo disco

Este será su cuarto disco de estudio y su primer proyecto en solitario desde 24K Magic, publicado en 2016
Noroeste Redacción
08/01/2026 11:53
El cantante y compositor estadunidense Bruno Mars ha confirmado que su nuevo álbum, titulado The Romantic, será lanzado el próximo 27 de febrero, aunque los fans podrán escuchar un adelanto a partir de mañana viernes.

Este será su cuarto disco de estudio y su primer proyecto en solitario desde 24K Magic, publicado en 2016. Mars compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde también se mostró lo que parece ser la portada del álbum: un retrato en blanco y negro del artista, enmarcado con flores, que refleja la estética romántica que promete el proyecto.

Aunque como solista Bruno Mars ha estado alejado de los focos, durante 2025 mantuvo presencia en las listas de éxitos gracias a colaboraciones destacadas, detalla milenio.com

Su dueto con Lady Gaga, Die with a smile, se convirtió en uno de los sencillos más populares del año, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas y superando los mil millones de reproducciones en Spotify en tiempo récord.

El artista también colaboró con Sexy Red en el tema Fat Juicy & Wet y con la cantante Rosé en APT., canción nominada a Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop en los próximos premios Grammy.

El último álbum de Mars como solista, 24K Magic, fue un éxito internacional, llegando al número 2 en el Billboard 200 y produciendo hits como 24K Magic, That’s What I Like y Finesse (Remix) junto a Cardi B. Antes de eso, su participación en Uptown Funk de Mark Ronson también le valió el Grammy a Grabación del Año.

Con The Romantic, Bruno Mars promete retomar su lugar en la música pop, ofreciendo a sus seguidores un proyecto lleno de emoción, estilo y la energía que lo ha caracterizado durante más de una década. Los fans ya están contando los días para descubrir cada canción de este esperado álbum.

