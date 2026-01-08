Regresa Bruno Mars a la música con ‘The Romantic’, su nuevo disco

El cantante y compositor estadunidense Bruno Mars ha confirmado que su nuevo álbum, titulado The Romantic, será lanzado el próximo 27 de febrero, aunque los fans podrán escuchar un adelanto a partir de mañana viernes. Este será su cuarto disco de estudio y su primer proyecto en solitario desde 24K Magic, publicado en 2016. Mars compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde también se mostró lo que parece ser la portada del álbum: un retrato en blanco y negro del artista, enmarcado con flores, que refleja la estética romántica que promete el proyecto.

Aunque como solista Bruno Mars ha estado alejado de los focos, durante 2025 mantuvo presencia en las listas de éxitos gracias a colaboraciones destacadas, detalla milenio.com Su dueto con Lady Gaga, Die with a smile, se convirtió en uno de los sencillos más populares del año, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas y superando los mil millones de reproducciones en Spotify en tiempo récord.