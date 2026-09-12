Regresa Carín León a Las Vegas, acompañado de Pepe Aguilar y Lupe Esparza

Después de la cancelación de su presentación la noche anterior en La Esfera de Las Vegas, Carín León regresó al escenario para continuar con su residencia y ofreció una noche especial en la que tuvo como invitados a Pepe Aguilar y Lupe Esparza, vocalista de Bronco.
La presentación ocurrió un día después de que el cantante sonorense no pudiera realizar uno de sus conciertos debido a los problemas que enfrentó para trasladarse hasta Las Vegas. La suspensión del show del 10 de septiembre tomó por sorpresa a los asistentes que ya se encontraban dentro del recinto y generó molestia entre algunos seguidores que habían viajado desde otras ciudades para verlo.
Sin embargo, este viernes Carín León retomó sus actividades en La Esfera y volvió a encontrarse con sus seguidores para continuar con la residencia que forma parte de su gira De Sonora para el Mundo.
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Una publicación compartida por ᴄᴀʀíɴ ʟᴇóɴ (@carinleonoficial)
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Uno de los momentos más destacados de la noche ocurrió cuando Pepe Aguilar apareció como invitado especial, detalla elimparcial.com
Ambos artistas interpretaron Por mujeres como tú, uno de los temas más reconocidos del repertorio de Aguilar, en un momento que unió a dos de las voces más representativas de la música mexicana contemporánea.
Más adelante, el cantante recibió a Lupe Esparza, vocalista y líder de Bronco, para interpretar juntos Si te vuelves a enamorar.
La participación de Esparza añadió otro momento de música regional mexicana al espectáculo y convirtió la presentación en una noche con dos invitados de distintas generaciones del género.
Con estas colaboraciones, Carín León retomó su residencia en La Esfera y dio continuidad a sus presentaciones en Las Vegas después del concierto que tuvo que ser suspendido.
La fecha cancelada será recuperada el 15 de septiembre de 2027, mientras que los asistentes que compraron boletos para la presentación suspendida tienen la opción de utilizarlos para la nueva fecha o solicitar un reembolso dentro del plazo establecido por la organización.