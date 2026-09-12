Regresa Carín León a Las Vegas, acompañado de Pepe Aguilar y Lupe Esparza

Después de la cancelación de su presentación la noche anterior en La Esfera de Las Vegas, Carín León regresó al escenario para continuar con su residencia y ofreció una noche especial en la que tuvo como invitados a Pepe Aguilar y Lupe Esparza, vocalista de Bronco.

La presentación ocurrió un día después de que el cantante sonorense no pudiera realizar uno de sus conciertos debido a los problemas que enfrentó para trasladarse hasta Las Vegas. La suspensión del show del 10 de septiembre tomó por sorpresa a los asistentes que ya se encontraban dentro del recinto y generó molestia entre algunos seguidores que habían viajado desde otras ciudades para verlo.

Sin embargo, este viernes Carín León retomó sus actividades en La Esfera y volvió a encontrarse con sus seguidores para continuar con la residencia que forma parte de su gira De Sonora para el Mundo.