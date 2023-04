Sin embargo, a cuatro meses de haber dado la noticia de su diagnóstico, Céline regresó con nueva música para todo su público. El sencillo lleva por nombre Love again y pertenece a la banda sonora de la película homónima.

Esta es la primera de cinco canciones que la intérprete de la famosa canción de Titanic, compuso para el álbum de la película que además incluirá éxitos como Thats the way is it, o It’s All Coming Back to Me Now.