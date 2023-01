Seguidores del icónico personaje de Frankie Rivers se lamentaron por las complicaciones que tuvo el actor, ya que sufrió al rededor de ocho infartos cerebrales, mismos que le quitaron la movilidad, pero eso no es todo, porque estuvo a punto de regresar al hospital para extirparse por completo la vesícula.

El actor habló sobre la recuperación que ha tenido por los problemas de salud que padeció a lo largo del año pasado, ya que ha sido lenta, pero todo parece indicar que su rutina laboral comienza a despegar de manera normal, sobre todo por el procedimiento médico del que se salvó.

“Me tenían que quitar esa sonda y el pedazo de vesícula que había quedado, entonces el doctor, el cirujano estaba esperando que adquiriera más peso y más fuerza para hacerme esa operación. Me dijo no, ya no te la quito, entonces me ahorre una operación” explicó César Bono.

Tal como ha comentado César Bono, su mayor motivación para recuperarse son sus hijos, puesto que afirmó que desea seguir apoyándolos económicamente hasta que le sea posible.