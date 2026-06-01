‘Regresa’ Chespirito para anunciar la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial

Usando la voz de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, recreada con inteligencia artificial, la Selección Mexicana compartió un mensaje centrado en la pertenencia, la memoria colectiva y el orgullo de representar a México en la máxima justa futbolística, para dar a conocer su lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026.

El video recorre algunos de los símbolos más representativos de la cultura mexicana, resaltando valores como la fe, la resiliencia y la capacidad de superar la adversidad. También mostró cómo el futbol forma parte de la vida cotidiana de millones de personas dentro y fuera del país.

La narrativa del anuncio insistió en una idea central: México trasciende las fronteras geográficas y también vive en quienes residen en otros países, siguen a la selección desde la distancia y mantienen vivo el vínculo con sus raíces.

Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, expresó su agradecimiento a la Federación Mexicana de Futbol luego de que una recreación digital de la voz del comediante fuera utilizada para presentar la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.