‘Regresa’ Chespirito para anunciar la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial

Usando la voz de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, recreada con inteligencia artificial, la Selección Mexicana compartió un mensaje centrado en la pertenencia, la memoria colectiva y el orgullo de representar a México en la máxima justa futbolística, para dar a conocer su lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026.
El video recorre algunos de los símbolos más representativos de la cultura mexicana, resaltando valores como la fe, la resiliencia y la capacidad de superar la adversidad. También mostró cómo el futbol forma parte de la vida cotidiana de millones de personas dentro y fuera del país.
La narrativa del anuncio insistió en una idea central: México trasciende las fronteras geográficas y también vive en quienes residen en otros países, siguen a la selección desde la distancia y mantienen vivo el vínculo con sus raíces.
Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, expresó su agradecimiento a la Federación Mexicana de Futbol luego de que una recreación digital de la voz del comediante fuera utilizada para presentar la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Chespirito en Instagram, Gómez Fernández señaló que para él y su familia fue un honor recibir la invitación para formar parte de este momento tan importante para el futbol nacional.
“El futbol fue una de las grandes pasiones de mi padre durante toda su vida. Su cariño por este deporte quedó reflejado no solo en innumerables anécdotas personales, sino también en una de sus obras más entrañables: El Chanfle”.
El productor recordó que el futbol fue una de las grandes pasiones de su padre a lo largo de su vida, el cual quedó reflejado en algunas de sus obras.
El video
La participación de la voz de “Chespirito” dividió opiniones entre los internautas, algunos celebraron el homenaje al comediante y lo recordaron con cariño, pero otros cuestionaron el uso de inteligencia artificial.
Algunos consideraron que la participación resultó apropiada debido a la estrecha relación que el creador de “El Chavo del 8” tuvo con el futbol a lo largo de su vida, una pasión que incluso inspiró producciones como El Chanfle.
Otros internautas que expresaron preocupación por el uso de tecnologías capaces de recrear voces de personas fallecidas. Incluso mencionaron que en algunos fragmentos del video, la voz tiene acento argentino.