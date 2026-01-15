Regresa Cristian Castro al escenario del Auditorio Nacional en marzo

Este jueves 15 de enero comenzó la venta de boletos para los dos conciertos confirmados de Cristian Castro en el Auditorio Nacional.

El anunció generó entusiasmo entre los fans del artista, quienes esperan disfrutar de lo mejor de sus éxitos, bajo el nombre de ‘Desde el Corazón Tour 2026′.

Las fechas confirmadas de las presentaciones del cantante son el 10 y 11 de marzo de 2026, en el también conocido como ‘Coloso de Reforma’. La venta de boletos inicio este jueves 15 de enero, tanto en las taquillas del recinto como en la página de Eticket.

Considerado uno de los cantantes más versátiles de la música en pop, Cristian Castro es todo un referente de la escena mexicana, a lo largo de tres décadas de carrera, ha construido una trayectoria llena de éxitos que lo han llevado a ser reconocido por su talento en México y Latinoamérica.

La última vez que el hijo de Verónica Castro visitó el ‘Coloso de Reforma’ fue en 2017, con un espectáculo que se integró de 28 canciones, incluyendo sus legendarios temas como ‘Azul’, ‘Enamorados’ y ‘No podrás’.

En la página web del Auditorio Nacional se publica que los boletos para los conciertos de Cristian Castro comienzan en 3 mil pesos.