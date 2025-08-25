Regresa Daniel Day-Lewis al cine, después ocho años de retiro

La nueva película, que lleva por nombre Anemone , es un drama independiente que fue co-escrito por padre e hijo. El actor se reunirá de nuevo con el cineasta Paul Thomas Anderson, quien actuará como productor ejecutivo del proyecto.

El actor, considerado por muchos como uno de los más grandes de la historia, había anunciado su retiro en 2017. Sin embargo, su regreso se ha dado de una manera muy especial: para protagonizar la primer película de su hijo, Ronan Day-Lewis.

El mundo del cine ha celebrado una de las noticias más inesperadas y emocionantes de la década: Daniel Day-Lewis regresa a la actuación.

Además de Daniel Day-Lewis, el filme cuenta con la participación de Sean Bean, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green y Samantha Morton. Focus Features ya lanzó el primer tráiler de la película, que será presentada en el Festival de Cine de Nueva York, a partir del 26 de septiembre.

De acuerdo con la premisa, la película, está ambientada en el norte de Inglaterra, comienza cuando un hombre de mediana edad (Bean) sale de su casa en un viaje al bosque donde se reconecta con su hermano ermitaño (Daniel Day-Lewis), detalla milenio.com

“Unidos por un pasado misterioso y complicado, los hombres comparten una relación tensa, aunque ocasionalmente tierna, una que fue alterada para siempre por eventos devastadores décadas antes”, describe la sinopsis del film.

Fue en junio de 2017, un comunicado de su representante sorprendió a Hollywood al anunciar que Daniel Day-Lewis se retiraba oficialmente de la actuación.

“Daniel Day-Lewis no trabajará más como actor. Él está inmensamente agradecido con todos sus colaboradores y audiencia de todos estos años. Esta es una decisión privada y ni él ni sus representantes comentarán el tema en el futuro”.

Tiempo después, el actor comentó en una entrevista con W Magazine algunas de las razones por las que lo hizo, donde reveló que ya había tenido el pensamiento de dejar de actuar:

“Sabía que era poco característico el compartir una declaración, pero quería dibujar una línea. No quería estar atrapado de vuelta en otro proyecto. Toda mi vida he dicho muchas cosas sobre que debería dejar de actuar, y no sé por qué esta vez fue diferente, pero el impulso de dejarlo se arraigó en mí y se convirtió en una compulsión. Era algo que tenía que hacer”, dijo.

También resaltó que tenía que creer lo que él mismo estaba forjando con su carrera y aunque la gene lo viera como el mejor actor del mundo, para él simplemente no lo era.

Daniel Day-Lewis es famoso por su intenso método de actuación, que lo llevaba a sumergirse por completo en cada uno de sus personajes, viviendo como ellos durante la filmación.

Esta dedicación, unida a una filmografía sorprendentemente corta, hizo que cada una de sus interpretaciones fuera un evento cinematográfico. Es el único actor en la historia en haber ganado tres premios Óscar en la categoría de Mejor Actor.

Sus victorias fueron por las películas My Left Foot (1989), There Will Be Blood (2007) y Lincoln (2012). A lo largo de su carrera, también ha sido galardonado con múltiples premios BAFTA y Globos de Oro, confirmando su lugar como uno de los actores más icónicos e influyentes de todos los tiempos.