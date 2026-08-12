Regresa Demi Lovato a la franquicia de ‘Camp Rock’ de Disney

Mitchie Torres regresa oficialmente al campamento. Demi Lovato confirmó meses de rumores sobre su cameo en la próxima tercera entrega de Camp Rock 3, publicando una imagen de la película en la que aparece junto a un baúl de transporte con una gran sonrisa. “¿Me extrañaron? xoxo, Mitchie”, dice el pie de foto.
También celebró su historia con la franquicia en Instagram con un álbum de fotos de las dos primeras películas de la serie, Camp Rock de 2008 y Camp Rock 2: The Final Jam de 2010.
“Mitchie por siempre #thisisme”. Ambos títulos están entre las 10 películas originales más exitosas de Disney Channel de todos los tiempos y han sido vistas durante más de 535 millones de horas en transmisiones lineales y streaming hasta la fecha, según un comunicado de prensa que anuncia el regreso de Lovato.
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Dieciséis años después de la segunda entrega de Camp Rock, Kevin, Nick y Joe Jonas están de regreso como la banda Connect 3 y en busca de un acto de apertura, señala billboard.com
El trío vuelve a Camp Rock para buscar un candidato, y descubre a las estrellas de la nueva película, Liamani Segura y Malachi Barton, así como Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean.
Los Jonas Brothers también celebraron su regreso publicando un divertido video en Instagram en el que hacen lip synch con las quejas de sus personajes sobre volver al campamento.
Dieciséis años después de la segunda entrega de Camp Rock, Kevin, Nick y Joe Jonas están de regreso como la banda Connect 3 y en busca de un acto de apertura.
Al describir el regreso de Lovato como su icónico personaje de Torres, la directora Verónica Rodríguez dijo a The Hollywood Reporter que su objetivo era mantener el tono de las cintas originales mientras lo actualizaba para una audiencia contemporánea.
“Necesitaba hacer una película que satisfaciera simultáneamente a los nuevos Camp Rockers y a los campistas nostálgicos como yo, quienes crecimos con la franquicia, la conocemos, la amamos y la valoramos como una pieza querida del canon de las DCOM (Películas Originales de Disney Channel), realmente hilando esa aguja para hacer una película que sea divertida y disfrutable”, dijo.
Lovato reveló la noticia en la premiere en Los Ángeles de Camp Rock 3 cuando caminó por la alfombra roja junto a los Jonas Brothers, ataviada en un ajustado vestido vintage de encaje brillante color bronce con cordones de Dolce & Gabbana.