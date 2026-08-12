Regresa Demi Lovato a la franquicia de ‘Camp Rock’ de Disney

Mitchie Torres regresa oficialmente al campamento. Demi Lovato confirmó meses de rumores sobre su cameo en la próxima tercera entrega de Camp Rock 3, publicando una imagen de la película en la que aparece junto a un baúl de transporte con una gran sonrisa. “¿Me extrañaron? xoxo, Mitchie”, dice el pie de foto. También celebró su historia con la franquicia en Instagram con un álbum de fotos de las dos primeras películas de la serie, Camp Rock de 2008 y Camp Rock 2: The Final Jam de 2010. “Mitchie por siempre #thisisme”. Ambos títulos están entre las 10 películas originales más exitosas de Disney Channel de todos los tiempos y han sido vistas durante más de 535 millones de horas en transmisiones lineales y streaming hasta la fecha, según un comunicado de prensa que anuncia el regreso de Lovato.

Dieciséis años después de la segunda entrega de Camp Rock, Kevin, Nick y Joe Jonas están de regreso como la banda Connect 3 y en busca de un acto de apertura, señala billboard.com El trío vuelve a Camp Rock para buscar un candidato, y descubre a las estrellas de la nueva película, Liamani Segura y Malachi Barton, así como Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean. Los Jonas Brothers también celebraron su regreso publicando un divertido video en Instagram en el que hacen lip synch con las quejas de sus personajes sobre volver al campamento.

Demi Lovato.