“Feliz de regresar a México después de tanto tiempo, de tiempos duros con la pandemia, no pudimos viajar, no pudimos hacer gira, así que disfrutando mucho de volver a cantar en el escenario, esto que me permite reencontrarme con el querido público mexicano” dijo.

“Yo vengo de la fusión y de la confusión, mi música siempre fusiona, es lo que me pasa con la canción, si la canción me inspira un ritmo o me inspira otra cosa, me lo marca el latido del corazón y ahí me dejo llevar” añadió.

El interprete argentino llegará a México muy pronto, el día de mañana retomará su gira en Guadalajara, un día después se presentará en Mérida y el 11 de febrero dará su show en el Pepsi Center, en la Ciudad de México.