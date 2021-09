Los primeros nombres confirmados son Adriatique, Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Kungs, Lost Frequencies, Martin Solveig, Ofenbach, Paul Kalkbrenner y Quintino e Yves V., entre otros.

Las entradas estarán a la venta a partir del 18 de septiembre, del evento que originalmente se celebra en Bélgica, el cual regresará a su forma tradicional del 22 al 24 y del 29 al 31 de julio de 2022.

Según el portal NME, en el 2020 Tomorrowland organizó un festival digital de Nochevieja en diciembre que utilizó 1200 fuegos artificiales virtuales, 184 láseres virtuales, 2750 luces virtuales y 40 mil señales de luz.

El festival es organizado por las empresas propias del festival (We Are One World y Tomorrowland Foundation) en coordinación con la promotora estadounidense LiveStyle, y se calcula que anualmente acuden más de 400 mil personas de casi 200 nacionalidades distintas.