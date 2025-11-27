Regresa ‘El Grinch’ a los cines de México esta Navidad

A 25 años de su estreno, el clásico navideño de El Grinch (2000) protagonizado por Jim Carrey como el cascarrabias verde favorito de todos, anuncia un sorpresivo reestreno en México.
Olvídese de las versiones animadas; la icónica interpretación de Carrey que definió la comedia navideña está lista para robarse la atención (y el espíritu) de la temporada.
Si ya extrañaba ver el caos de Villa Quién en la pantalla grande, aquí conocerá cuáles serán las fechas clave y las cadenas de cine que harán posible este retorno.
La cadena Cinemex ha sido la responsable de traer de vuelta a la querida criatura verde. La fecha marcada en el calendario para el reestreno de El Grinch será el 11 de diciembre. La exhibición se realizará en complejos seleccionados a lo largo de la República Mexicana, detalla milenio.com
Este regreso es una apuesta directa a la nostalgia y al innegable factor de entretenimiento del filme. La película ocupará horarios especiales dentro de la programación de mediados de diciembre, justo en el arranque del fervor navideño.
Aunque la fecha del evento ya está confirmada por Cinemex, los detalles específicos sobre la preventa y venta de entradas aún permanecen pendientes de anuncio oficial.
Para reestrenos especiales de este tipo, las entradas suelen liberarse al público con una semana o diez días de anticipación. Por lo que se recomienda estar atento a los canales oficiales de Cinemex para la liberación de horarios y la venta de boletos en taquilla y digital.
Este 2025 marca un hito para la versión en acción real del cuento de Dr. Seuss, pues se cumplen 25 años desde que la cinta llegó a las salas.
Estrenada en noviembre del año 2000, la película no solo fue un éxito de taquilla, sino que cimentó un legado visual y de maquillaje que le valió un Premio Oscar.
Su regreso a Cinemex es el tributo perfecto a su vigencia cultural, demostrando que, a pesar del tiempo, el humor ácido y la performance de Carrey siguen siendo elementos esenciales de la temporada decembrina.