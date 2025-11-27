Regresa ‘El Grinch’ a los cines de México esta Navidad

A 25 años de su estreno, el clásico navideño de El Grinch (2000) protagonizado por Jim Carrey como el cascarrabias verde favorito de todos, anuncia un sorpresivo reestreno en México. Olvídese de las versiones animadas; la icónica interpretación de Carrey que definió la comedia navideña está lista para robarse la atención (y el espíritu) de la temporada. Si ya extrañaba ver el caos de Villa Quién en la pantalla grande, aquí conocerá cuáles serán las fechas clave y las cadenas de cine que harán posible este retorno.

La cadena Cinemex ha sido la responsable de traer de vuelta a la querida criatura verde. La fecha marcada en el calendario para el reestreno de El Grinch será el 11 de diciembre. La exhibición se realizará en complejos seleccionados a lo largo de la República Mexicana, detalla milenio.com Este regreso es una apuesta directa a la nostalgia y al innegable factor de entretenimiento del filme. La película ocupará horarios especiales dentro de la programación de mediados de diciembre, justo en el arranque del fervor navideño.

¡No dejaré que arruinen mi soledad!...

Excepto si es para ver #ElGrinch en familia este 11 de diciembre en Cinemex. pic.twitter.com/Q2xW1ynVEr — Cinemex (@Cinemex) November 27, 2025