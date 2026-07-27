Regresa el mexicano Tenoch Huerta regresa como ‘Namor’ en ‘Avengers: Doomsday’

La participación de Tenoch Huerta en Avengers: Doomsday responde tanto a la buena recepción de su trabajo previo como Namor, en Black Panther: Wakanda Forever, como al interés de Marvel por revitalizar la saga con alianzas y conflictos inéditos.

Marvel Studios confirmó que su emblemático personaje tendrá un papel central en el enfrentamiento más esperado de la franquicia.

Tenoch Huerta volverá al universo cinematográfico de Marvel, confirmaron en la reciente Comic-Con 2026 de San Diego, donde el actor mexicano fue presentado oficialmente como Namor para la próxima película Avengers: Doomsday.

La productora decidió reincorporarlo tras evaluar el impacto de la controversia que lo alejó temporalmente de los reflectores, apostando por la popularidad de su personaje para fortalecer la próxima fase del universo Marvel, señala información de infobae.com.

La convención San Diego Comic-Con 2026 es considerada el evento más relevante del entretenimiento popular, y fue la plataforma para que el actor reapareciera ante miles de seguidores.

Namor no solo retomará su liderazgo sobre Talokan, sino que será pieza clave en la resolución de la crisis que enfrenta a los grandes equipos de héroes del universo Marvel.

Durante la presentación, Huerta adelantó detalles sobre la evolución de su personaje. Explicó que la relación entre Namor y Shuri, tras la guerra entre Wakanda y Talokan, experimentará un cambio profundo.

Ambas figuras, enemistadas en la última entrega, deberán superar sus diferencias para enfrentar una amenaza mayor.

El propio actor anticipó que la dinámica estará marcada por un esfuerzo mutuo por construir confianza y respeto.

La trama de Avengers: Doomsday se mantiene bajo reserva, aunque las declaraciones e imágenes presentadas en la Comic-Con permiten vislumbrar algunos ejes centrales.

Shuri, líder de Wakanda, acudirá a Namor para solicitarle que tome una decisión crucial. El contexto será un encuentro entre talocanos y wakandianos, donde la carga emocional y el sentido de responsabilidad personal se harán evidentes.

En uno de los adelantos, Shuri expresa a Namor: “He perdido a todos mis seres queridos. El Rey tiene sus deberes: preparar a nuestro pueblo para el más allá. Yo tengo los míos”.

Esta escena subraya el tono dramático y la intensidad de la relación entre ambos líderes, quienes deberán dejar de lado el resentimiento para salvar a sus pueblos.

La película, prevista para estrenarse el 17 de diciembre de 2026 en Latinoamérica, promete integrar en una sola narrativa a los Avengers, los X-Men y Los 4 Fantásticos, en un evento cinematográfico sin precedentes.