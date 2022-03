$!Regresa El Teniente en ‘Harina’ su propia serie por Prime Video

Plataformas digitales al rescate del cine

Respecto al tema de que muchas plataformas como Netflix, Amazon Prime, HBO y otras se han lanzado a la producción de cine, debido a que el cine estuvo detenido por la pandemia, el cineasta lo consideró una respuesta favorable como una reactivación de la industria, rescatando también el trabajo de los actores.

“Hoy se han encontrado muchas manera de hacer estos modelos burbuja, en los que puedes ir a grabar y proteger a los actores, y la producción, y hoy se está invirtiendo en protocolos de seguridad, y en dejar que los contenidos que escribimos durante la pandemia empiecen a ver la luz , y los actores también empiecen a reactivarse, además con tantas plataformas la gente hoy tiene muchas opciones a elegir desde la comodidad de su hogar”.

Con más de 10 años de trayectoria en la industria del entretenimiento, Charlie Barrientos considera ha vivido una evolución importante y satisfactoria en su carrera, en un viaje que lo ha llevado por las entrañas de Televisa, Estrella TV, MTV y Comedy Central, en donde aprendió a escribir sobre las rodillas, pero siempre con una propuesta fresca, casi siempre enfocado en la comedia.

“Ha sido un crecimiento muy padre, en cada uno de los programas en los que he participado, siempre ha sido de gran aprendizaje, y esto no para, además he tenido la fortuna de trabajar y rodearme de gente muy importante en el medio, de la que he aprendido mucho, por lo que hoy nos toca a nosotros ser referencia para las nuevas generaciones de escritores y guionistas que vienen detrás”, resaltó.

Sobre si habrá una segunda temporada del Teniente, dijo, no se sabe a ciencia cierta si se realizará, todo dependerá de cómo responde el público a la serie, por lo que espera que así sea, debido a que Harina cuenta con buenos actores, encabezado por Guillermo Villegas.

Con nuevos proyectos

Barrientos compartió también que este mes también lanzará otra nueva serie, titulada Mi tío, la cual protagoniza José Eduardo Derbez, producida por Corazón Films, Lions Gate, y Pantalla, la cual se mostrará por Amazon Prime, una serie de comedia, con un humor negro y sentimentaloide, entre otros proyectos.

Sus redes sociales

Instagram: @elhuevobarrientos

Twitter: @elhuevourbano