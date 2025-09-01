Regresa Fifth Harmony, tras una pausa de siete años de los escenarios

El reencuentro fue precedido por una activa participación en redes sociales: su cuenta en X se activó por primera vez en siete años con el hashtag #FifthHarmonyFollowSpree, y posteriormente publicó una frase enigmática: “Where were you on August 31, 2025?”, despertando la emoción y expectativa de su legión de seguidores.

Esa noche, Normani, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui surgieron entre humo y luces vistiendo coordinados looks negros, y ante un público eufórico interpretaron éxitos emblemáticos como Work From Home y Worth It .

Después de una pausa indefinida desde 2018, Fifth Harmony dio un regreso inesperado a los escenario este 31 de agosto, durante el concierto de los Jonas Brothers en Dallas, Texas. Lo hicieron sin anuncios previos y sin una de sus integrantes fundadoras, Camila Cabello.

A través de Instagram, el grupo expresó su gratitud: “Thank you @jonasbrothers for having us. Felt amazing to be back,” dijeron, mientras compartían imágenes del momento inolvidable.

Camila Cabello no estuvo presente. La cantante, que dejó el grupo en 2016 para seguir su carrera como solista, no fue parte de este reencuentro, lo que no sorprendió a muchos, señala quien.com

Su salida en aquel momento se comunicó mediante sus representantes, y desde 2018 las demás integrantes continuaron como cuarteto antes de anunciar la pausa.

Este regreso no solo emocionó al público, sino que también abrió puertas a la especulación sobre un regreso formal. Desde principios de año, hubo señales informales de un posible regreso, incluyendo reuniones casuales entre las integrantes y planes preliminares mencionados en medios sobre una gira o un documental para 2026, coincidiendo con el décimo aniversario de su álbum 7/27.

Fifth Harmony se separó oficialmente en 2018 después de varios años de éxito, pero también de tensiones internas y caminos profesionales distintos. La salida de Camila Cabello en 2016 marcó un punto de inflexión para el grupo, ya que su decisión de seguir una carrera como solista generó incertidumbre sobre el futuro de la banda.

Aunque las demás integrantes continuaron como cuarteto, poco a poco fue evidente que cada una tenía proyectos individuales y aspiraciones diferentes, lo que dificultó mantener la unidad y el ritmo de trabajo que habían tenido al principio.

La industria musical cambiante y las demandas de mantenerse vigentes también influyeron en la decisión de hacer una pausa indefinida. Así, Fifth Harmony optó por separarse temporalmente, dejando abierta la puerta a futuros reencuentros, como este que sorprendió recientemente.