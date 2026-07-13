Regresa Freddy Krueger, preparan nuevo filme de ‘Pesadilla en la calle del infierno’

La nueva producción contará con la participación de Iya Labunka, viuda de Wes Craven, y Jonathan Craven, hijo del cineasta, quienes fungirán como productores junto con Marc Toberoff, abogado que ayudó a la familia a recuperar los derechos de la obra original.

El proyecto será desarrollado por Paramount Primal, el nuevo sello de Paramount dedicado a películas de terror, ciencia ficción, acción y comedia, luego de alcanzar un acuerdo con el patrimonio del director Wes Craven, creador de la franquicia.

Uno de los villanos más icónicos del cine de terror está listo para volver. Freddy Krueger, el asesino que atormentó a generaciones enteras en sus pesadillas, regresará a la pantalla grande con una nueva película de Pesadilla en la calle del Infierno (A Nightmare on Elm Street).

En un comunicado, Labunka aseguró que el objetivo es presentar la historia de Freddy Krueger a una nueva generación de espectadores, sin perder la esencia que convirtió a la cinta de 1984 en un referente del género, señala elimparcial.com

Aunque el estudio todavía mantiene en secreto la trama, ya confirmó que la película estará basada en el universo creado por Wes Craven y retomará elementos de la primera entrega estrenada en 1984.

Esto significa que Freddy Krueger volverá a ser el eje central de la historia, aunque por ahora no se ha revelado quién interpretará al personaje ni quién dirigirá la película.

La nueva cinta será uno de los primeros grandes proyectos de Paramount Primal, una división encabezada por los productores J.D. Lifshitz y Raphael Margules, conocidos por participar en películas de terror como Barbarian y Weapons.

El objetivo del estudio es apostar por producciones de presupuesto moderado con historias originales y franquicias reconocidas que conecten con nuevas generaciones de espectadores.

Desde su debut en 1984, Pesadilla en la calle del Infierno se convirtió en una de las franquicias de terror más exitosas del cine. Su protagonista, Freddy Krueger, se ganó un lugar entre los grandes íconos del género gracias a su apariencia inconfundible, su guante con cuchillas y su capacidad para atacar a sus víctimas mientras dormían.

La saga dio origen a varias secuelas, una serie de televisión, videojuegos, cómics y hasta el recordado crossover Freddy vs. Jason.

La última vez que el personaje apareció en la pantalla grande fue en el reboot de 2010, protagonizado por Jackie Earle Haley, una película que recaudó más de 117 millones de dólares en taquilla mundial.

Por ahora, Paramount no ha anunciado una fecha de estreno ni ha revelado quién dará vida al nuevo Freddy Krueger, pero el anuncio ya despertó la emoción de los fanáticos que esperan ver nuevamente al temible asesino regresar a sus pesadillas.