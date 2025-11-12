Regresa Gael García Bernal a Marvel, en la secuela de ‘Werewolf by Night’

Marvel Studios le vuelve a apostar al terror con sabor mexicano. La compañía confirmó que Gael García Bernal regresará como Jack Russell, el atormentado protagonista de Werewolf by Night, en una nueva secuela que ya se encuentra en desarrollo.

La dirección correrá una vez más a cargo de Michael Giacchino, compositor ganador del Oscar que debutó detrás de cámaras con el especial original.

El especial Werewolf by Night, estrenado en octubre de 2022 en Disney+, sorprendió por su tono gótico, su formato en blanco y negro y su homenaje al cine clásico de terror.

En esa historia, García Bernal interpretó a un cazador de monstruos con un secreto letal: una maldición que lo transforma en hombre lobo.