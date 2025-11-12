Regresa Gael García Bernal a Marvel, en la secuela de ‘Werewolf by Night’

Marvel Studios le vuelve a apostar al terror con sabor mexicano. La compañía confirmó que Gael García Bernal regresará como Jack Russell, el atormentado protagonista de Werewolf by Night, en una nueva secuela que ya se encuentra en desarrollo.
La dirección correrá una vez más a cargo de Michael Giacchino, compositor ganador del Oscar que debutó detrás de cámaras con el especial original.
El especial Werewolf by Night, estrenado en octubre de 2022 en Disney+, sorprendió por su tono gótico, su formato en blanco y negro y su homenaje al cine clásico de terror.
En esa historia, García Bernal interpretó a un cazador de monstruos con un secreto letal: una maldición que lo transforma en hombre lobo.
Su recepción fue tan positiva, tanto por su atmósfera como por su frescura dentro del UCM, que Marvel decidió expandir ese universo sobrenatural con una continuación que, según fuentes cercanas a la producción, profundizará en el mundo de los cazadores y criaturas oscuras, con nuevos enemigos y posibles conexiones con Moon Knight y Blade.
Aunque Marvel no ha revelado la fecha de estreno ni el título oficial, el regreso de Giacchino garantiza la misma identidad visual que hizo destacar al especial original, detalla elimparcial.com
Su estética oscura, la música y el tono de cine clásico seguirán siendo parte central de esta nueva entrega. La secuela se suma al plan de Marvel por reforzar su línea sobrenatural, que incluye a Blade y otras producciones centradas en antihéroes y monstruos.
Con esta noticia, el universo Marvel amplía su espectro y confirma que también hay espacio para las historias que se alejan del brillo de los trajes y se adentran en las sombras. Y, claro, lo hace con Gael García Bernal como su lobo alfa.