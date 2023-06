Tras despedirse definitivamente de su personaje de Wonder Woman tras la cancelación de la tercera entrega ante la próxima llegada del nuevo DCU de James Gunn, la actriz israelí asegura sentirse empoderada ante la posibilidad de desarrollar sus propios proyectos.

“Para mí, empezar y desarrollar historias que me apasionan es algo increíble. El hecho de que no tenga que quedarme en casa y limitarme a esperar la próxima oferta es algo que me hace sentir empoderada. Disfruto haciéndolo, me mantiene viva”, ha asegurado a Total Film en una reciente entrevista tras la presentación de Agente Stone.