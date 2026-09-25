Regresa Guillermo del Toro al Festival de Cine de Morelia

Hay regresos que tienen el peso de la historia. Guillermo del Toro volverá al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para celebrar el 20 aniversario de El laberinto del fauno, la película que transformó para siempre su trayectoria y se convirtió en uno de los títulos fundamentales del cine fantástico contemporáneo.

La visita del realizador tapatío se suma a las actividades conmemorativas de una obra que, dos décadas después de su estreno, sigue siendo una referencia artística para nuevas generaciones de espectadores.

Estrenada en 2006, El laberinto del fauno mezcló el cuento de hadas con el horror y la memoria histórica en una historia ambientada en la España franquista. La cinta fue recibida con entusiasmo por la crítica internacional, obtuvo seis nominaciones al Oscar y ganó tres estatuillas en las categorías de Fotografía, Dirección de Arte y Maquillaje.