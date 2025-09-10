$!Regresa Hilary Duff a la música tras 10 años de ausencia

Hilary Duff está de regreso y dispuesta a retomar su carrera musical. Después de varios años enfocada en su faceta como actriz y productora, la estrella pop sorprendió a sus seguidores al anunciar su esperado regreso a los escenarios con un nuevo proyecto. La noticia llega 10 años después del lanzamiento de su último álbum Breathe In Breathe Out, que fue lanzado oficialmente en junio de 2015 a través de RCA Records. En los últimos años, la artista protagonizó las series de televisión Younger, de 2015 y How I Met Your Father, en 2022.

Hilary Duff sorprendió a sus seguidores al anunciar que firmó un contrato con el sello discográfico Atlantic Records para lanzar un nuevo álbum que marcará su regreso a la música después de una década de ausencia. La artista hizo oficial el anuncio este martes a través de su cuenta de Instagram donde compartió tres fotografías: la primera aparece muy sonriente sentada sobre un sillón; la segunda con el celular en sus manos leyendo lo que parece ser una canción junto a unos audífonos y finalmente compartió una imagen en un estudio de grabación.