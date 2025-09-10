$!Regresa Hilary Duff a la música tras 10 años de ausencia

Hilary Duff está de regreso y dispuesta a retomar su carrera musical. Después de varios años enfocada en su faceta como actriz y productora, la estrella pop sorprendió a sus seguidores al anunciar su esperado regreso a los escenarios con un nuevo proyecto.
La noticia llega 10 años después del lanzamiento de su último álbum Breathe In Breathe Out, que fue lanzado oficialmente en junio de 2015 a través de RCA Records. En los últimos años, la artista protagonizó las series de televisión Younger, de 2015 y How I Met Your Father, en 2022.
Hilary Duff sorprendió a sus seguidores al anunciar que firmó un contrato con el sello discográfico Atlantic Records para lanzar un nuevo álbum que marcará su regreso a la música después de una década de ausencia.
La artista hizo oficial el anuncio este martes a través de su cuenta de Instagram donde compartió tres fotografías: la primera aparece muy sonriente sentada sobre un sillón; la segunda con el celular en sus manos leyendo lo que parece ser una canción junto a unos audífonos y finalmente compartió una imagen en un estudio de grabación.
“Nueva música... o algo así”, fue el mensaje con el que acompañó su publicación. Además, su regreso musical estará acompañado de una docuserie dirigida por el británico Sam Wrench, responsable del Taylor Swift: The Eras Tour, que mostrará desde el proceso de grabación y los ensayos para sus presentaciones en vivo, hasta aspectos de su vida familiar.
Además de preparar su regreso musical, Hilary Duff protagonizará la serie Pretty Ugly, una adaptación de la novela de Kirker Butler, que narra la historia de una madre obsesionada con los concursos de belleza infantil, informó Deadline.
En la serie, la artista interpretará a Miranda Miller, una exreina de belleza en su adolescencia, que, ahora como madre está dispuesta a todo para que su hija de diez años se convierta en la concursante de belleza infantil más exitosa de Estados Unidos.
La carrera como actriz de Hilary Duff incluye papeles en películas como Cadete Kelly, Más barato por docena, A Cinderella Story y La chica del verano, sin dejar atrás el proyecto que la lanzó a la fama como Lizzie McGuire de Disney Channel, que duró dos temporadas y la película de 2003 que sirvió como final de la serie.
Como cantante, Duff lanzó varios álbumes, siendo Metamorphosis uno de los más famosos, con hits como So Yesterday y Come Clean. Su último álbum Breathe In, Breathe Out, fue lanzado en junio de 2015.