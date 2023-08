Luego del exitoso álbum de duetos que realizó La Original Banda El Limón en homenaje a Salvador Lizárraga, surgió la idea de realizar un dueto con el ex vocalista de la agrupación, Israel Valdez.

Juan Alvarado, líder de la banda junto a los vocalistas Ramón Maldonado, Víctor Noriega y Enrique Meléndez, en compañía de Israel Valdez, dieron a conocer la grabación del tema “Se me hizo vicio”, de la autoría de Horacio Palencia.

“Estamos muy contentos de anunciar este nuevo dueto, el cual ya lo habíamos platicando desde hace rato, y lo habíamos anunciado en nuestras redes sociales, grabaremos juntos la canción Se me hizo vicio, de la autoría de Horacio Palencia, y estamos muy contentos por esta colaboración“, dijo Lizárraga.

Israel Valdez, quien salió de la renombrada agrupación desde hace 15 años, aseguró que pese a que solo es un dueto, para él es un regreso.

“Les agradezco mucho a todos los fans, a todos los medios de comunicación que me han externado de que si iba a regresar a la Original Banda El Limón, es algo que he soñado cantar con ellos otra vez, déjeme decirles que me encantaría, sería algo fabuloso para mí, lo hemos platicado y lo hemos vivido en Zacatecas, nos presentamos y eran las 5 de la mañana y la gente no se quería ir “, comentó Valdez.

El ex vocalista aseguró que para él sería un sueño regresar con la Banda, aunque de momento solo es una colaboración.

“Para mí es un regreso, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, La Original Banda El Limón es la mejor banda; fue un sueño llegar a ella y es un sueño estará aquí de nuevo”, comentó.

“Ahorita después de la conferencia grabaremos el videoclip de la canción Se me hizo vicio”.

En la reunión Lizárraga aseguró que todavía no regresa Valdez como vocalista de la agrupación, ya que él esta enfocado en su carrera.

“Integrarse como vocalista en estos momento no, se lo dije y se lo digo delante de ustedes siempre va hacer tu casa la Original Banda El Limón, en donde tengamos la dicha de toparnos él puede subir, agarrar el micrófono y cantar todas esas canciones que fueron un éxito cuando él estuvo en la Banda “, explicó Lizárraga.

En un futuro y como parte de las asperezas limadas de antaño con anteriores representantes, Lizárraga y Valdez no descartan continuar con colaboraciones y giras juntos.

“En este momento y que para mí es importante, es un regreso porque es como estar en casa... Me encantaría hacer una gira de nuevo con ellos, es un sueño y ya pronto tendrán más noticias de nosotros”, comentó Valdez.

De momento seguirá la buena relación y las colaboraciones con el fin de recordar los buenos momentos que se tuvieron hace 15 años.

Para saber

Israel Valdez fue vocalista de La Original Banda El Limón durante aproximadamente siete años, época en la que la agrupación cosechó éxitos como “Abeja Reina”, “Se me hizo vicio”, “Ladrona de mi amor”, “La cama destendida” y “Fruta madura”.

Ex integrantes

Julio Preciado (voz)

Jorge Cordero (voz)

Nico Flores (voz)

José Ángel Ledesma “El Coyote” (voz)

Lorenzo Méndez (voz)

Luis Antonio Lizárraga (voz)

Chuy Lizárraga (voz)

Israel Valdez (voz)

Alex Ojeda (voz)

Luis Antonio López “El Mimoso”(voz)

Conrado Calderón (voz)