No obstante, el actor de Jiango se reveló que el actor regresará al cine muy pronto. Se sabe que Jamie Foxx rodó hace poco una película titulada Not Another Church Movie, la cual llegará a los cines a finales de este año.

La película fue escrita y dirigida por Johnny Mack. “Estamos emocionados de tener al señor Foxx en esta comedia hilarante. Trabajar con Foxx y Johnny Mack ha sido una auténtica bendición”, señaló el productor James Michael Cummings en un comunicado publicado por Deadline.

De igual forma, el medio confirmó que la grabación de la película se logró terminar antes de que estallara la huelga de los sindicatos de guionistas y actores en julio pasado, misma que ha paralizado por completo a Hollywood.