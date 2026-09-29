Regresa Jamiroquai a México, tras ocho años de ausencia

Ocho años después de su última visita, Jamiroquai volvió a la Ciudad de México para hacer lo que mejor sabe: poner a bailar a miles de personas. La noche de este domingo, la Arena CDMX se convirtió en una enorme pista de baile para recibir a Jamiroquiai como parte de su Latin América Tour 2026. Sin disco nuevo bajo el brazo, la apuesta era clara: llevar al escenario una colección de los temas que convirtieron a Jamiroquai en una de las bandas británicas más reconocibles del funk, el acid jazz y la electrónica. Y el público respondió desde los primeros acordes. La presentación fue además la última parada de su recorrido por México, después de sus conciertos en Monterrey y Guadalajara, señala quien.com

La espera había sido larga. La agrupación no se presentaba en México desde 2018, cuando llegó con la gira de Automaton. En esta ocasión, el regreso tenía un sabor distinto: no se trataba de presentar una nueva era musical, sino de celebrar el repertorio que ha acompañado a varias generaciones. Y desde el escenario, Jay Kay, Derrick McKenzie, Rob Harris, Matt Johnson y Paul Turner recorrieron buena parte de ese catálogo con una selección que mezcló funk, acid jazz, soul y electrónica.

La Arena CDMX reunió a miles de seguidores de la agrupación.

La Arena CDMX terminó convertida en una fiesta de principio a fin. No hizo falta un álbum nuevo para que el público reconociera prácticamente cada movimiento de la banda: bastaron los bajos, las percusiones y la voz de Jay Kay para activar la nostalgia. La propia producción del concierto apostó por la estética cósmica que desde hace décadas acompaña a Jamiroquai, mientras el característico sombrero de Jay Kay volvió a ser uno de los elementos visuales inevitables de la noche. El setlist fue, en buena medida, un recorrido por los diferentes momentos de la carrera de Jamiroquai.

El grupo interpretó sus mejores éxitos.