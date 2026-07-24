Regresa Johnny Deep a Hollywood, protagoniza un clásico navideño

Johnny Depp apareció por sorpresa en el Comic-Con de San Diego para presentar el primer avance de Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, película en la que interpreta al protagonista de Cuento de Navidad, la obra de Charles Dickens y con la que regresa a Hollywood.

Horas antes Depp dio una presentación de la cinta sobre la calle Gaslamp Quarter, a las afueras del Centro de Convenciones. Caracterizado como Ebenezer Scrooge, el actor ingresó al escenario de Hall H durante el panel Directors on Directing, donde se proyectó el tráiler de la producción dirigida por Ti West.

Con una atmósfera oscura y una estética gótica, el avance muestra a Scrooge atormentado por las apariciones de los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura, quienes lo obligan a confrontar su conducta y las consecuencias de sus decisiones, señala zetatijuana.com