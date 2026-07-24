Regresa Johnny Deep a Hollywood, protagoniza un clásico navideño

Johnny Depp apareció por sorpresa en el Comic-Con de San Diego para presentar el primer avance de Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, película en la que interpreta al protagonista de Cuento de Navidad, la obra de Charles Dickens y con la que regresa a Hollywood.
Horas antes Depp dio una presentación de la cinta sobre la calle Gaslamp Quarter, a las afueras del Centro de Convenciones. Caracterizado como Ebenezer Scrooge, el actor ingresó al escenario de Hall H durante el panel Directors on Directing, donde se proyectó el tráiler de la producción dirigida por Ti West.
Con una atmósfera oscura y una estética gótica, el avance muestra a Scrooge atormentado por las apariciones de los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura, quienes lo obligan a confrontar su conducta y las consecuencias de sus decisiones, señala zetatijuana.com
La película marca el regreso de Johnny Depp como protagonista de una producción de un gran estudio estadounidense. Desde Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (2018), el actor había participado principalmente en proyectos independientes y europeos, como Waiting for the Barbarians (2019) y la francesa Jeanne du Barry (2023), además de dirigir Modì, Three Days on the Wing of Madness (2024).
El reparto incluye a Ian McKellen, Rupert Grint, Sam Claflin y Daisy Ridley. Ebenezer: Los fantasmas de Navidad tiene previsto su estreno en salas de cine el 13 de noviembre de 2026.
Cabe destacar que de este clásico se han realizado cientos de adaptaciones para cine y televisión. Algunas fuentes estiman más de 400 versiones audiovisuales si se incluyen películas, telefilmes, episodios especiales, animaciones y reinterpretaciones.
La primera adaptación cinematográfica conocida que se conserva parcialmente data de 1901, titulada Scrooge, or, Marley’s Ghost.
Entre las versiones cinematográficas más conocidas están:
-1938: A Christmas Carol, con Reginald Owen.
-1951: Scrooge, con Alastair Sim.
-1970: Scrooge, musical con Albert Finney.
-1983: Mickey’s Christmas Carol, versión animada de Disney.
-1984: A Christmas Carol, con George C. Scott.
-1988: Scrooged, con Bill Murray, adaptación moderna y cómica.
-1992: The Muppet Christmas Carol, con Michael Caine.
-1999: A Christmas Carol, con Patrick Stewart.
-2009: A Christmas Carol, versión animada de Disney con Jim Carrey.Y muchas otras versiones animadas, televisivas y modernas.