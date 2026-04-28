Regresa Jon Secada a la Ciudad de México con nostálgico show

Jon Secada volverá a los escenarios de la Ciudad de México con un concierto especial, donde presentará en vivo su más reciente material discográfico Fascination, en una velada que promete convertirse en uno de los encuentros musicales más emotivos del año.

La cita está programada para vivir una atmósfera íntima, ideal para una propuesta cargada de sensibilidad y elegancia. Con Fascination, Secada se adentra en una etapa personal de su carrera, rindiendo homenaje al legado del legendario Nat King Cole mediante una reinterpretación de clásicos que marcaron generaciones.

Acompañado por el virtuoso pianista Gonzalo Rubalcaba, el artista logra construir un puente entre el jazz tradicional, el bolero y la esencia latina que ha definido su trayectoria. Temas como “Stardust”, “Quizás, Quizás, Quizás” y “Unforgettable” cobran nueva vida bajo su interpretación, destacando especialmente esta última por incluir la participación de su hija, Mikaela, en una versión cargada de emotividad y significado familiar.

Más que un ejercicio de nostalgia, este proyecto representa una reafirmación artística. Secada no solo revisita el pasado, sino que lo transforma desde una mirada contemporánea, conservando la esencia romántica que lo ha convertido en una figura clave del pop latino.

Sobre el artista

Nacido en La Habana en 1961, Jon Secada emigró a Estados Unidos a temprana edad, construyendo una identidad musical que refleja esa dualidad cultural.

Formado académicamente en la Universidad de Miami, donde obtuvo una maestría en jazz vocal, inició su carrera como colaborador cercano de Gloria Estefan antes de consolidarse como solista a inicios de los años 90. Su álbum debut lo catapultó a la fama internacional con éxitos como “Just Another Day”, “Angel” y “Otro Día Más Sin Verte”, tema que le valió un premio Grammy y lo posicionó como una de las voces más representativas de su generación.

A lo largo de más de tres décadas, ha vendido millones de discos y ha construido una carrera sólida basada en la versatilidad y la elegancia interpretativa. Su música, que transita entre el pop, el soul, el jazz y el bolero, ha acompañado a distintas generaciones, manteniéndose vigente gracias a su constante reinvención.

Un espacio donde la música no solo se escucha, sino que se siente y se comparte, en la voz de un artista que ha hecho de la interpretación un lenguaje universal.