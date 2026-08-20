Regresa Juan Gabriel, como imagen en los cachitos de la Lotería Nacional

El recuerdo de Juan Gabriel volverá a circular por todo México en forma de billete de lotería. La Lotería Nacional presentó una edición especial dedicada al cantautor para conmemorar el décimo aniversario de su fallecimiento. La emisión forma parte del Sorteo Superior número 2896, cuyo sorteo se realizará el viernes 28 de agosto de 2026, justo en la fecha en que se cumplen 10 años de la muerte del intérprete de Amor eterno. La edición especial está integrada por 10 diseños diferentes, en los que se muestran distintos momentos de la trayectoria de Juan Gabriel.

#Nacional || Juan Gabriel llega a la Lotería Nacional

El “Divo de Juárez” es homenajeado a 10 años de su partida con una colección de billetes que reconoce su legado como patrimonio cultural de México.



La Directora de la Lotería Nacional Olivia Salomón y el gobernador de... pic.twitter.com/skJAXLqwNp — Moviendo Ideas (@moviendoideas) August 20, 2026

La emisión contempla 2 millones 400 mil cachitos, que serán distribuidos a través de la red nacional de expendios y billeteros autorizados. Los diseños recorren distintas etapas de la carrera del cantante, desde sus primeros años y la época del Noa Noa hasta algunas de sus presentaciones más recordadas, entre ellas sus conciertos en el Palacio de Bellas Artes. El cachito tendrá un costo de 40 pesos, mientras que la serie completa de 20 cachitos costará 800 pesos. El Sorteo Superior 2 mil 896 se realizará el viernes 28 de agosto a las 20:00 horas en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Lotería Nacional. El Premio Mayor será de 17 millones de pesos en dos series, mientras que la bolsa total repartible asciende a 51 millones de pesos, entre 12 mil 896 premios y reintegros.

El billete conmemorativo del sorteo 2896 de la Lotería Nacional.