Regresa Justin Bieber a Coachella por 10 millones de dólares

Indio, California, arderá dos fines de semana a causa de la Bieber Fever con el regreso triunfal de Justin Bieber a Coachella. El cantante de 32 años se presentará por primera vez como headliner en el festival y, según medios estadounidenses, cobró unos 10 millones de dólares por el show, además de romper récords en la venta de boletos debido a la cantidad de fans que quieren verlo en el escenario.

Estos shows serán, además, los primeros en gran formato que dé desde aquella pausa en su carrera que tuvo que tomar por prescripción médica.

Justin Bieber está por protagonizar uno de los regresos más ambiciosos de su carrera con su participación como headliner en Coachella, respaldado por un acuerdo económico histórico.

De acuerdo con fuentes citadas por Rolling Stone, el cantante canadiense negoció directamente su contrato con el festival y obtendrá más de 10 millones de dólares por presentarse los dos fines de semana, una cifra que lo coloca entre los artistas mejor pagados en la historia del evento.