Regresa Justin Bieber a Coachella por 10 millones de dólares

Indio, California, arderá dos fines de semana a causa de la Bieber Fever con el regreso triunfal de Justin Bieber a Coachella. El cantante de 32 años se presentará por primera vez como headliner en el festival y, según medios estadounidenses, cobró unos 10 millones de dólares por el show, además de romper récords en la venta de boletos debido a la cantidad de fans que quieren verlo en el escenario.
Estos shows serán, además, los primeros en gran formato que dé desde aquella pausa en su carrera que tuvo que tomar por prescripción médica.
Justin Bieber está por protagonizar uno de los regresos más ambiciosos de su carrera con su participación como headliner en Coachella, respaldado por un acuerdo económico histórico.
De acuerdo con fuentes citadas por Rolling Stone, el cantante canadiense negoció directamente su contrato con el festival y obtendrá más de 10 millones de dólares por presentarse los dos fines de semana, una cifra que lo coloca entre los artistas mejor pagados en la historia del evento.
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El cheque que recibió el esposo de Hailey Bieber por presentarse en el festival de Indio, California, estuvo bien justificado, ya que las ventas de boletos se dispararon y desde hace tiempo está colgado en sus redes sociales el anuncio de sold out para los dos fines de semana en que se lleva a cabo el evento, detalla quien.com
Además, el acuerdo es muestra también de una nueva etapa en la carrera de Justin, en la que el intérprete de Swag toma el control total sobre las decisiones profesionales tras la ruptura con su antiguo equipo de representación, encabezado por Scooter Braun.
El hecho de que Justin Bieber llegue a la edición 2026 de Coachella como headliner refleja el impacto que tuvo su regreso a la música, marcado por los dos álbumes que lanzó recientemente Swag y Swag II, que representaron su regreso a las listas de popularidad y a la cobertura mediática de su música (y ya no sólo de su siempre pintoresca vida personal).
De esta forma, Bieber Fever se sentirá los sábados 11 y 18 de abril, días en los que el canadiense comparte cartel con una variedad de artistas de distintas partes del mundo y representantes de distintos géneros.
El sábado, Justin Bieber estará acompañado en Coachella por todo tipo de artistas. Desde figuras del trance y el techno como Armin van Buuren y Adam Beyer, astros del K-pop, como Taemin y el fenómeno del dance británico, PinkPantheress; hasta el DJ y productor francés David Guetta, así como la participación de David Byrne, el legendario cofundador de Talking Heads.