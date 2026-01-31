Regresa Justin Bieber a los escenarios tras 4 años de ausencia

Aunque ahora, nuevamente ha llegado a hacer vibrar a la industria tras el estreno de su álbum doble Swag, con el cual también se encuentra nominado.

Esto marca el regreso del artista después de que en 2022 tuviera que cancelar su gira por problemas de salud; asimismo, pausó su carrera para enfocarse en su esposa y su primer hijo.

Justin Bieber es uno de los artistas del pop y R&B más populares desde hace ya varios años, aunque ahora su nombre se ha hecho tendencia después de que se diera a conocer su regreso a la ceremonia de los premios Grammy.

El famoso cantante originario de Canadá estará de regreso en los escenarios después de cuatro años, al presentarse en la ceremonia de los Grammy, detalla milenio.com

Ha vuelto. @lilbieber llega al escenario del GRAMMY por una noche que nunca olvidarás. Mira en vivo el 1 de febrero. Fue a través de las redes oficiales de la Academia de la Grabación en donde se dieron a conocer los nombres de los artistas que harán su performance, donde el compositor de Baby destaca al ser este su regreso triunfal a los escenarios.

No solo su presencia es para regresar a los escenarios, sino que su álbum dividido en dos, Swag, también ha recibido nominaciones, por lo que el cantante regresó con un gran golpe en la industria de la música.

En las categorías en las que se encuentra están Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop, ambos por el primer Swag, así como Mejor Interpretación de R&B por Yukon y Mejor Interpretación Pop Solista por Daisies.

Asimismo, otros nombres que se harán presentes en esta fiesta de la música son Addison Rae, Slash, Alex Warren, Clipse, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, SOMBR y The Marías.

La ceremonia, la 68 edición de los Premios Grammy, se llevará a cabo este 1 de febrero y en México podrás disfrutarla a través del canal 3.1 en televisión abierta o por el servicio de streaming de HBO Max.