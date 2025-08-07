Regresa Karol G a México para grabar un video oficial junto a Marco Antonio Solís

La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus fans al visitar brevemente la capital mexicana para grabar el videoclip de su canción Coleccionando heridas, en colaboración con el icónico cantante mexicano Marco Antonio Solís, mejor conocido como El Buki. El encuentro musical se dio en los históricos Estudios Churubusco, al sur de la Ciudad de México, donde ambas estrellas se reunieron para dar vida a esta nueva pieza audiovisual, que forma parte del reciente disco de Karol G titulado Tropicoqueta. Durante varias horas, los dos artistas filmaron el videoclip de Coleccionando heridas, una canción que une la voz melancólica y tradicional de El Buki con el estilo moderno y emotivo de La Bichota. La sesión fue intensa, pero según publicaciones en redes sociales, la energía fue completamente positiva, señala elimparcial.com

A través de sus historias en Instagram, Karol G se despidió de México con un emotivo mensaje. “Ya me voy, pero me llevo este día por siempre en mi corazón. Los amo mucho. Son un público demasiado especial. Me voy demasiado agradecida”, expresó. Días antes de la grabación, Karol G usó sus redes sociales para lanzar una convocatoria especial dirigida a sus fans mexicanos. La idea era que personas reales, que conectaran emocionalmente con la canción, pudieran formar parte del video. “¿Te pasó algo que te marcó? ¿Te sabes esta canción de memoria y sientes que fue escrita para ti? Si Coleccionando heridas ha tocado tu alma, queremos que seas parte de un momento único: la primera vez que la cantemos en vivo, frente a quienes la han sentido de verdad”. Los asistentes fueron seleccionados directamente por Karol G y El Buki, y tuvieron el privilegio de presenciar una interpretación en vivo, íntima y exclusiva del tema. La experiencia, según quienes asistieron, fue profundamente emotiva.

Lanzado en junio, Tropicoqueta es un proyecto musical con 20 canciones que fusiona distintos géneros latinoamericanos como merengue, bachata, vallenato, música romántica y de despecho. El disco es una especie de homenaje a las telenovelas de los años 90 y a la música que marcó a Karol G durante su infancia. Con este álbum, la artista busca reconectar con las raíces de su cultura y con los ritmos que la inspiraron desde pequeña.