Regresa Keanu Reeves a la acción en nuevo filme japonés

Después de mantenerse como una de las figuras más populares del cine de acción gracias a franquicias como John Wick y Matrix, Keanu Reeves se prepara para un nuevo desafío profesional. Sin embargo, esta vez no será visto en pantalla ni protagonizará espectaculares secuencias de combate en persona. El actor canadiense ha sido confirmado como la voz principal de Hidari, una nueva película animada en stop motion ambientada en el Japón feudal, un proyecto que nació a partir de un cortometraje viral que acumuló millones de reproducciones en You Tube y que ahora dará el salto al formato de largometraje. La noticia ha despertado gran expectativa entre los seguidores de Reeves, especialmente porque el filme promete combinar acción, drama, venganza y una innovadora propuesta visual inspirada en técnicas tradicionales de animación japonesa, señala elimparcial.com

Durante los últimos años, Keanu Reeves ha demostrado que su presencia puede extenderse más allá de las películas de acción convencionales. Además de interpretar al legendario asesino John Wick, el actor participó prestando su voz a personajes como Duke Kaboom en la saga Toy Story y al icónico Johnny Silverhand en el videojuego Cyberpunk 2077 y su expansión Phantom Liberty. Ahora, el actor vuelve a apostar por el trabajo de voz para interpretar a Jingoro Hidari, protagonista de una historia ambientada en la era Edo de Japón.