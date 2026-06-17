Regresa Keanu Reeves a la acción en nuevo filme japonés

Después de mantenerse como una de las figuras más populares del cine de acción gracias a franquicias como John Wick y Matrix, Keanu Reeves se prepara para un nuevo desafío profesional. Sin embargo, esta vez no será visto en pantalla ni protagonizará espectaculares secuencias de combate en persona.
El actor canadiense ha sido confirmado como la voz principal de Hidari, una nueva película animada en stop motion ambientada en el Japón feudal, un proyecto que nació a partir de un cortometraje viral que acumuló millones de reproducciones en You Tube y que ahora dará el salto al formato de largometraje.
La noticia ha despertado gran expectativa entre los seguidores de Reeves, especialmente porque el filme promete combinar acción, drama, venganza y una innovadora propuesta visual inspirada en técnicas tradicionales de animación japonesa, señala elimparcial.com
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Una publicación compartida por TEAM HIDARI (@hidari_movie)
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Durante los últimos años, Keanu Reeves ha demostrado que su presencia puede extenderse más allá de las películas de acción convencionales.
Además de interpretar al legendario asesino John Wick, el actor participó prestando su voz a personajes como Duke Kaboom en la saga Toy Story y al icónico Johnny Silverhand en el videojuego Cyberpunk 2077 y su expansión Phantom Liberty.
Ahora, el actor vuelve a apostar por el trabajo de voz para interpretar a Jingoro Hidari, protagonista de una historia ambientada en la era Edo de Japón.
La película está basada en una versión ficticia de Jingoro Hidari, una figura legendaria asociada con la carpintería y la escultura japonesa, cuya historia ha sido reinterpretada para crear una aventura cargada de acción y elementos fantásticos.
La trama sigue a Jingoro, un talentoso artesano que pierde prácticamente todo lo que ama después de una traición. Según la sinopsis difundida por los responsables del proyecto, el personaje es víctima de una conspiración relacionada con secretos de la reconstrucción del Castillo de Edo.
Tras perder a su figura paterna, a su prometida e incluso su brazo derecho, Jingoro inicia un camino marcado por la venganza.
Lejos de rendirse, utiliza sus extraordinarios conocimientos de carpintería para construir sofisticadas prótesis mecánicas que le permiten continuar luchando.
A partir de ese momento comienza una intensa búsqueda de justicia que lo llevará a enfrentarse a poderosos enemigos en una historia que mezcla acción, drama y fantasía.
El origen de Hidari se remonta a 2023, cuando el director Masashi Kawamura presentó un cortometraje experimental realizado en stop motion.
La pieza llamó la atención de miles de usuarios gracias a su cuidada animación, sus espectaculares secuencias de combate y su estética inspirada en las artes tradicionales japonesas.
Ahora, el proyecto se encuentra en plena expansión como largometraje con la participación de importantes figuras de la industria de la animación japonesa.
Entre ellas destaca Noriko Matsumoto, productora reconocida por colaborar en proyectos de animación de prestigio y por participar en producciones vinculadas a Netflix.
La participación de Keanu Reeves en Hidari llega en un momento especialmente activo para el actor. Recientemente apareció en Ballerina, derivada del universo de John Wick, además de participar en la comedia Good Fortune.
Asimismo, ya está confirmada su participación como la voz de Duke Kaboom en Toy Story 5, una de las producciones animadas más esperadas de los próximos años.
Ahora, con Hidari, Reeves suma un proyecto completamente distinto a su trayectoria reciente, apostando por una producción que combina tradición japonesa, animación artesanal y una historia de acción con tintes épicos que promete captar la atención de los fanáticos del cine y la animación en todo el mundo.