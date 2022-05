$!Regresa Kevin Spacey al cine, tras escándalo de abuso sexual

Tras varios años de no aparecer en un proyecto fílmico, el actor Kevin Spacey protagonizará la película 1242 Gateway to the West, su primera gran producción desde 2017, después que el actor fuera acusado y demandado en múltiples ocasiones por abuso sexual.

El ganador de dos premios Oscar estará al frente de este drama histórico en una coproducción internacional con capital procedente de Reino Unido, Hungría y Mongolia, publicó quien.com