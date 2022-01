$!Regresa la ‘Nana Fine’, esta vez por HBO Max

Aunque su segunda serie de comedia no fue un éxito, le sirvió para reafirmar su presencia en Estados Unidos y países Latinoamérica, ahondando en su potencial cómico mediante papeles como invitada en programas de televisión como What I Like About You o Thank God You’re Here.

Tras la cancelación de Living with Fran, la actriz participó en el octavo episodio de la sexta temporada de la serie dramática La ley y orden: Acción Criminal, donde hizo el papel de Elaine Dockerty.

En noviembre de 2009, Drescher apareció en el ciclo televisivo de entrevistas The Ellen DeGeneres Show, donde presentó su línea de cremas para el cuidado de la piel. En el mismo año incursionó en teatro en la producción off-Broadway (es decir, una obra llevada a cabo en Nueva York, pero independiente del concepto de Broadway) de Love, Loss, and What I Wore.