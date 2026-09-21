Regresa Luis Miguel a los escenarios, anuncia su nueva gira 2027

Aunque por el momento no se han revelado todas las fechas ni las ciudades que integrarán el recorrido, en las redes sociales del cantante se confirmó que se trata de un tour internacional previsto para 2027.

El anuncio llega casi dos años después de concluir el Luis Miguel Tour 2023-2024, la gira que marcó su gran regreso tras varios años alejado de los conciertos y que rompió récords de asistencia en América y Europa.

Luis Miguel está de vuelta. El cantante mexicano confirmó este jueves tendrá una gira mundial en 2027, poniendo fin a meses de especulaciones sobre su futuro en los escenarios y emocionando a millones de seguidores que esperaban su regreso.

En México, el intérprete impuso récords de presentaciones consecutivas en recintos como la Arena Ciudad de México y el Estadio GNP Seguros, consolidándose nuevamente como uno de los artistas más taquilleros del mundo, señala quien.com

El Luis Miguel Tour 2023-2024 se convirtió en un fenómeno sin precedentes para la música latina. A lo largo de más de un año, “El Sol” ofreció más de 180 conciertos en países como México, Estados Unidos, Argentina, Chile y España, con decenas de fechas agotadas y una recaudación superior a los 400 millones de dólares, de acuerdo con los reportes de la industria.

Durante 2026, Luis Miguel permaneció prácticamente alejado de la vida pública en medio de rumores sobre su estado de salud. En junio, medios españoles publicaron versiones sobre una presunta intervención cardiológica en Nueva York; sin embargo, ni el cantante ni su equipo emitieron un comunicado oficial confirmando ese procedimiento, por lo que la información nunca fue corroborada públicamente.

Hasta ahora, el artista mantiene el hermetismo que ha caracterizado su vida privada y no ha dado declaraciones sobre los reportes médicos difundidos durante los últimos meses.

El anuncio oficial del tour también despeja la confusión generada semanas atrás, cuando comenzaron a circular en redes sociales carteles de una supuesta Despedida Tour 2027.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirmó que aquellas fechas eran falsas y advirtió que los boletos ofrecidos correspondían a una estafa, ya que no existía ningún anuncio en los canales oficiales del artista.

Ahora, con la confirmación de una gira legítima para 2027, Luis Miguel inicia una nueva etapa de su carrera y promete volver a reunirse con el público que convirtió su último tour en un fenómeno mundial.

Por el momento, las fechas, sedes y la información sobre la venta de boletos serán reveladas próximamente a través de los canales oficiales del cantante.