Regresa Madonna con nuevo álbum Dance Pop para el 2026

Tras el éxito de su The Celebration Tour en 2023, la estrella mundial Madonna confirmó su regreso a la escena musical con el lanzamiento de un nuevo álbum. En esta ocasión trabajará de la mano del productor Stuart Price y bajo el sello de Warner Music.
La considerada ‘Reina del Pop’ aseguró que esta apuesta musical será una secuela de su icónico disco Confessions on a Dance Floor (2005), de donde surgieron éxitos como Hung Up y Sorry.
“Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de volver a estar con ellos y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizá, provocando algunos debates necesarios”, expresó Madonna a sus millones de seguidores.
Aunque algunos la consideran anticuada o enfocada en un “público viejo”, Madonna sigue siendo pionera de la música pop y una referencia esencial para artistas femeninas como Britney Spears, Christina Aguilera, Taylor Swift, Katy Perry, Lorde y, más recientemente, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo o Charli XCX.
Con este nuevo álbum, la cantante recuerda al mundo las joyas musicales que ha aportado al entretenimiento, además de sus polémicas declaraciones y acciones en favor de la liberación femenina, las minorías y su postura crítica frente a instituciones religiosas, señala vanguardia.com
“Madonna no es sólo una artista: es un modelo, una rompedora de reglas, el máximo exponente cultural”, declaró su nueva disquera.
Por su parte, Warner Music se dijo emocionada por volver a colaborar con la artista femenina con mayores ventas de todos los tiempos: más de 400 millones de álbumes vendidos.
“Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a Madonna nuevamente a casa en Warner Records para su muy esperado álbum dance”, compartió la compañía en redes sociales.
El lanzamiento está programado para 2026, tras tres producciones que no alcanzaron el impacto esperado: MDNA, Rebel Heart y Madame X.