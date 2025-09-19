Regresa Madonna con nuevo álbum Dance Pop para el 2026

Tras el éxito de su The Celebration Tour en 2023, la estrella mundial Madonna confirmó su regreso a la escena musical con el lanzamiento de un nuevo álbum. En esta ocasión trabajará de la mano del productor Stuart Price y bajo el sello de Warner Music.

La considerada ‘Reina del Pop’ aseguró que esta apuesta musical será una secuela de su icónico disco Confessions on a Dance Floor (2005), de donde surgieron éxitos como Hung Up y Sorry.

“Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de volver a estar con ellos y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizá, provocando algunos debates necesarios”, expresó Madonna a sus millones de seguidores.