Regresa Malcolm el de en medio’ en Hulu y Disney+

La serie Malcolm el de en medio regresará oficialmente tras años de espera por sus fans. La plataforma de streaming Hulu presentó el primer tráiler y confirmó la fecha de estreno.
El estreno de la serie, marca el esperado retorno de una de las comedias más influyentes de los años 2000, con distribución internacional a través de Disney+.
Hulu reactivó la franquicia bajo el título Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair y reveló el avance oficial este lunes, junto con la confirmación de su estreno.
La nueva temporada constará de cuatro episodios y seguirá a Malcolm en su etapa adulta, nuevamente interpretado por Frankie Muniz, ahora acompañado por su hija, interpretada por Keeley Karsten.
En el tráiler, el protagonista explicó su aparente estabilidad lejos del caos familiar al afirmar. “Mi vida es fantástica ahora”, aunque de inmediato reconoció el verdadero motivo de su tranquilidad: “¡Solo tenía que mantenerme alejado de mi familia!”.
De acuerdo con Hulu y Disney+ Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair se estrenará el 10 de abril de 2026, luego de que el final original de la serie había dejado a Malcolm ingresando a Harvard tras graduarse de la preparatoria, enfrentando serios problemas económicos que definieron su carácter.
Lois rechazó una oferta laboral bien remunerada para su hijo con el objetivo de fortalecerlo, decisión que Malcolm comprendió durante su discurso de graduación al reconocer que su madre buscaba prepararlo para un futuro mayor.
Mientras tanto, Hal atravesó crisis financieras extremas, Francis regresó con Piama demostrando una estabilidad inesperada, Reese cumplió su sueño laboral como conserje y Dewey decidió heredar su espíritu travieso al pequeño Jamie. Ese cierre quedó marcado por una última sorpresa: Lois anunció un nuevo embarazo.
Este contexto resultó clave para la nueva etapa de la serie, que también presentó un cambio en el elenco, ya que Caleb Ellsworth-Clark asumió el papel de Dewey.