Regresa Malcolm el de en medio’ en Hulu y Disney+

La serie Malcolm el de en medio regresará oficialmente tras años de espera por sus fans. La plataforma de streaming Hulu presentó el primer tráiler y confirmó la fecha de estreno. El estreno de la serie, marca el esperado retorno de una de las comedias más influyentes de los años 2000, con distribución internacional a través de Disney+. Hulu reactivó la franquicia bajo el título Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair y reveló el avance oficial este lunes, junto con la confirmación de su estreno.

La nueva temporada constará de cuatro episodios y seguirá a Malcolm en su etapa adulta, nuevamente interpretado por Frankie Muniz, ahora acompañado por su hija, interpretada por Keeley Karsten. En el tráiler, el protagonista explicó su aparente estabilidad lejos del caos familiar al afirmar. “Mi vida es fantástica ahora”, aunque de inmediato reconoció el verdadero motivo de su tranquilidad: “¡Solo tenía que mantenerme alejado de mi familia!”.

La familia más local de la televisión está de regreso.

De acuerdo con Hulu y Disney+ Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair se estrenará el 10 de abril de 2026, luego de que el final original de la serie había dejado a Malcolm ingresando a Harvard tras graduarse de la preparatoria, enfrentando serios problemas económicos que definieron su carácter.