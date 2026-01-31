Regresa Michael J. Fox a la actuación dentro de la serie ‘Shrinking’

Lo que comenzó como una queja cargada de humor terminó convirtiéndose en uno de los regresos más comentados del año, marcando una nueva etapa en la relación del actor con la actuación, señala milenio.com

“¿Cómo hicieron una serie sobre el Parkinson y no me llamaron?”, expresó el actor.

El actor confesó en una reciente entrevista con People que, tras ver los primeros episodios de la serie Shrinking (Terapia sin filtro) , llamó de inmediato a su creador, Bill Lawrence con quien ya había trabajado en Spin City, para reclamarle entre risas.

El regreso de Michael J. Fox a la actuación no fue producto de una larga reflexión, sino de un momento de pura espontaneidad tras su retiro de la actuación en el 2020 de manera regular debido a su enfermedad.

Esa llamada hacia Bill Lawrance fue el origen de Jerry, el personaje que Michael interpreta en la tercera temporada de Shrinking, estrenada este 28 de enero.

A diferencia de otros proyectos, Fox le pidió a Lawrence un reto específico: no quería interpretarse a sí mismo ni convertirse en un símbolo, sino encarnar a un hombre común que vive con Parkinson.

Durante el rodaje, el actor tomó una decisión clave: dejar de ocultar o corregir sus limitaciones físicas y permitir que formaran parte natural de la escena. Por primera vez, no se exigió cumplir con un estándar corporal ajeno a su realidad actual.

“Fue la primera vez que fui al set y no me preocupé por si estaba demasiado cansado o si tosía. Simplemente dije: ‘Bueno, lidiaré con el hecho de que no puedo hacerlo en la escena’. Y lo superas”, explicó el actor en declaraciones a People. Esa libertad, según Fox, fue determinante para disfrutar el proceso y reconectar con la actuación desde un lugar genuino.

Uno de los momentos más esperados de esta temporada es el cruce en pantalla entre Michael J. Fox y Harrison Ford, quien interpreta al Dr. Paul Rhoades. En la ficción, ambos personajes comparten la experiencia de vivir con Parkinson, lo que permitió construir escenas atravesadas por una honestidad poco habitual en televisión.

Michael relató su cruce con Harrison como algo que lo motiva a actuar para el medio LA Times. “Y pensé: ‘Hazlo por el simple hecho de hacerlo’. No tengo ningún plan. No tengo por qué volver a actuar ni nada por el estilo. Será divertido. Y además está Harrison Ford, lo cual es una locura”, afirmó.

El regreso de Michael J. Fox a Shrinking también dialoga de manera inevitable con la forma en que se había despedido de la actuación años atrás.

Shrinking es una comedia dramática que sigue a Jimmy Laird, un terapeuta en duelo que decide romper todas las reglas de su profesión y comenzar a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa, sin filtros ni tecnicismos.

Sus decisiones, aunque bien intencionadas, provocan una cadena de consecuencias caóticas tanto en la vida de quienes lo rodean como en la suya propia.

La serie explora temas como el duelo, la salud mental y la vulnerabilidad desde el humor ácido y la empatía, evitando el drama solemne y apostando por personajes imperfectos que lidian con sus problemas de maneras poco convencionales.