Desde sus raíces en Viña del Mar hasta su segundo hogar en México, Mon ha cultivado una carrera multifacética, navegando sin esfuerzo entre diversos géneros. En Autopoiética, no solo ofrece una experiencia musical ecléctica sino también una invitación a explorar su complejo universo creativo, marcando un capítulo significativo en su carrera en constante evolución, detalló publimetro.com

Su disco no llega solo, en Sevilla (España), la Academia Latina de Grabación le entregó el Leading Ladies of Entertainment, dedicado a celebrar los logros de las mujeres en la industria de la música, tanto en el plano interpretativo como en lo que corresponde al detrás de escenas, informó publimetro.com

La chilena explicó que la autopoiesis es la capacidad que tienen las células de regenerarse, regenerando así al cuerpo. “Yo soy autopoiética porque tengo la capacidad de regenerarme metafóricamente hablando; me puedo caer, puedo ser madre, me pasa la vida por encima y yo me regenero y aquí estoy. De eso va el álbum, de esa capacidad de la autopoiésis”.

Agregó que en este álbum cuando estaba haciendo la canción Tenochtitlan, la canción que abre el disco, reflexionó sobre qué lo que se está haciendo como sociedad hoy con este tema de la cultura de la cancelación, de los señalamientos.