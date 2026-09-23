Regresa Parque Madero a la escena musical, tras más de 10 años de ausencia

A finales de los 90s nació una banda de rock sinaloense que se caracterizó y ganó fama por interpretar grandes covers de ese momento, esa banda era Parque Madero, integrada por cinco jóvenes, que aunque muy distintos entre si, compartían algo en común, su gusto por la música y los escenarios. Hoy a 10 años de ausencia, la agrupación está de regreso, listos para conquistar los bares y eventos en Culiacán, presentando una nueva alineación, junto a algunos de los integrantes originales de la agrupación noventera. Polo Carrillo, guitarrista y uno de los fundadores del grupo, detalló que Parque Madero está de vuelta, más no con los mismos integrantes, sumándose tres nuevos músicos a él y su compañero Juan Manuel Coronel, mejor conocido como “El Meño”.

Polo Carrillo.

”La idea surgió precisamente de uno de ellos, principalmente por tener los mismos gustos musicales, tocar rolas de los 70s, 80s, 90s, que muchos grupos no tocan, por eso es que se decidió armar la banda de nuevo, sumándose al meño y yo, un baterista, tecladista, y un nuevo vocalista, tomando juntos la decisión de retomar el nombre de Parque Madero y traerlo de vuelta a la escena musical” detalló Carrillo. Agregó que, se retomó el nombre por estar ya posicionado, ser conocido por muchos en la escena en Culiacán. “Parque Madero fue un grupo que nació para tocar covers, realizar tocadas en bares, fiestas, fue un grupo que surgió paralelo al grupo de rock Ergo Sum, el cual cantaba canciones propias y originales, pero no covers”, resaltó Polo.

El grupo actualmente se encuentra en los ensayos de los temas elegidos para su regreso.

El guitarrista detalló también que en Parque Madero se toca esa música que siempre habían querido tocar, desde el rock pop, pesado, hasta el clásico, grandes éxitos que casi no son escuchados en grupos en general, salvo algunos que andan por ahí”. Esta nueva alineación regresa con Misael, en la batería, Juan Manuel, en los teclados, Juan Manuel Coronel, en el bajo, Óscar León, en la voz y Polo Carrillo, en la guitarra. En su deseo por regresar a los escenarios, la agrupación ya tiene tiempo realizando ensayos, eligiendo cuidadosamente cual será su repertorio de temas, compartiendo además, que ya hay una fecha para su nuevo debut, el 26 de septiembre, en las instalaciones del Bar El Periodista, a partir de las 18:00 horas. “El sábado 26 de septiembre será el debut oficial de esta nueva alineación, marcando así el regreso de Parque Madero, una banda que hoy lo único que viene a aportar, es difundir la música, más rock, buenas rolas, promover las influencias que tenemos del rock clásico, disfrutando de todo este proceso, porque nos hemos dado cuenta que hay nicho de personas que disfrutan de este material”. Polo subrayó que este regreso tiene todo el grupo motivado, entusiastas, con muchas ganas de salir a rockear ya, sin esperar tanto, sólo hacerlo por el gusto de tocar, de pasarla bien, de cantar para toda la raza, y lo que salga a partir de ahí, será bienvenido. Como todo grupo, dijo, hay que pulirlo, trabajarlo, para que en cada presentación vaya madurando musicalmente, tomando más experiencia, y así juntos llevar mucha confianza a este grupo hasta donde se los permitan. ”Para mí, como uno de los integrantes originales, Parque Madero representa la formación de un nuevo club, ese grupo de amigos que después de cumplir con todas sus actividades cotidianas, en el trabajo, en la casa, la familia, salir y escaparse por un momento de esa realidad para refugiarse en la música, sacar la malilla, y darle, rockear y hacer un poco de catarsis”. Un regreso anhelado Tras darse a conocer la noticia que Parque Madero estaría de regreso, Polo señala que en la escena hay mucha emoción, muchos de los seguidores de banda han demostrado interés por ir a disfrutar de su nuevo debut.

“Hay mucha emoción, cuando yo compartí la noticia con mi círculo más cercano, inmediatamente se vio el apoyo, la motivación para continuar con este proyecto. Hay mucha expectativa entorno al grupo, pero, nosotros vamos a hacer lo que sabemos, tocar, pasarla genial, queremos que todo salga bien, y que todos los asistentes disfruten la tocada”. Temas como Ácido, Fácil, Alrededor, Voz, Voy en espiral, Corazón, Hoy, Contigo no, entre otros, son algunos de los temas más conocidos de la banda, los cuales seguramente formarán parte del setlist de la banda que el 26 de septiembre se presentará en el Bar El Periodista.

En su momento, Parque Madero estuvo conformado por Polo Carrillo, Oriana Gerardo, Marco Garguti, Gerónimo Cárdenas, Amed Alí, Gustavo León, Jaime Álvarez y Jesús. Juntos recorrieron bares como Privatas, Sky Bar, Carlon’s & Charlie’s, Festivales de Rock, Festival de la Juventud, en Difocur, Forja, y más. La idea de grabar un disco con esta nueva alineación, también ha sido considerada, señaló Polo, tal y como se hizo en sus inicios, buscando ser una banda diferente a las demás, grabando temas que sean muy buenos. Soy Tomatero, es uno de los temas que ya está lista y montada, y con la cual ya hay algunos planes con esta nueva alineación. “Yo no descarto la posibilidad de producir música propia, bajo ese estilo de rock que estamos tocando, o bien, lanzar discos de covers muy a nuestro estilo”, subrayó.

Marco Garguti, Juan Pablo Cárdenas, Diana Páez y Polo Carrillo en los inicios de Parque Madero.