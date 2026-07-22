Regresa Peso Pluma al restaurante, donde trabajó como mesero en Nueva York

El propio cantante ha contado en distintas entrevistas que ese trabajo formó parte de una etapa en la que buscaba abrirse camino antes de dedicarse de lleno a la música y ahora visitó el lugar durante su visita a la Gran Manzana durante la clausura del Mundial de Futbol.

Antes de llenar estadios y convertirse en uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional, Peso Pluma trabajó como mesero en Catch NYC, un reconocido restaurante del Meatpacking District de Nueva York.

peso pluma con unos fans cocineros después del partido de la final ! 🖤 pic.twitter.com/aTehJkR8h7

Después de asistir a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Peso Pluma regresó a Catch NYC, el restaurante de Nueva York donde trabajó antes de alcanzar el éxito internacional.

Su combinación de cocina japonesa, mariscos y cortes de carne, junto con un ambiente de club nocturno, lo convirtieron en uno de los destinos gastronómicos más fotografiados de Manhattan.

El lugar es conocido desde hace más de una década por reunir a celebridades, empresarios, modelos y figuras del entretenimiento, detalla quien.com

El cantante visitó el establecimiento para reencontrarse con antiguos compañeros, con quienes compartió una etapa previa al inicio de su carrera musical.

Durante la visita, Hassan Emilio Kabande, nombre real del artista, saludó con abrazos y sonrisas a empleados que aún laboran en el restaurante, donde en su momento se desempeñó como mesero y ayudante.

Las imágenes del encuentro comenzaron a circular en redes sociales y recordaron el video que años atrás se hizo viral, en el que aparecía trabajando en ese mismo lugar cuando buscaba abrirse camino en la música.

La visita fue bien recibida por sus seguidores, quienes destacaron que el intérprete de corridos tumbados no ha perdido el vínculo con sus orígenes.

Para muchos, el reencuentro con quienes lo conocieron antes de la fama mundial refleja el valor que el cantante le da a esa etapa de su vida y a las personas que formaron parte de ella.

Catch NYC abrió sus puertas en 2011 como el primer proyecto de Catch Hospitality Group. Desde entonces se consolidó como uno de los referentes de la escena gastronómica del Meatpacking District, una zona que pasó de ser un antiguo distrito industrial a convertirse en uno de los barrios con mayor concentración de restaurantes, hoteles de lujo y boutiques de moda.

El restaurante ocupa un edificio de varios niveles con un rooftop que ofrece vistas del barrio. En 2026 presentó una renovación integral del espacio, realizada por Rockwell Group, además de una actualización de su carta para reforzar su apuesta por la alta cocina con un ambiente informal.

Buena parte de la fama de Catch NYC proviene de la cantidad de personalidades que lo visitan. Actores, músicos, atletas y modelos suelen elegir el restaurante después de estrenos, desfiles de moda y eventos celebrados en Manhattan.

Aunque Peso Pluma nunca permaneció mucho tiempo en la industria restaurantera, sí ha reconocido que trabajó como mesero en Catch NYC durante una etapa en la que vivía en Estados Unidos y buscaba oportunidades laborales.

Ese empleo antecedió al despegue de su carrera musical, impulsada años después por éxitos como Ella Baila Sola, PRC, Lady Gaga y La Bebé (Remix), canciones que lo llevaron a encabezar listas de reproducción y festivales internacionales.

Su historia suele citarse como ejemplo del cambio radical que experimentó en pocos años: de atender mesas en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música mexicana contemporánea.